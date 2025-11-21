Obavijesti

Igor Musa za 24sata: Ovo bi mogla biti 'ta' sezona za Hajduk

Igor Musa za 24sata: Ovo bi mogla biti 'ta' sezona za Hajduk
Smiješno je da doprinos Livaje neki dovode u pitanje, kaže Igor Musa (52), bivši igrač Rijeke i Hajduka

Nosio je dres Rijeke pa Hajduka, zabijao i za Rijeku i za Hajduk, bio je obožavan i od Armade i od Torcide. "Riječka pusa - Igor Musa", kako ga je nazvao pokojni radioreporter Ivo Tomić. Jedan od onih plemenitih igrača kakve je Mostar u prošlosti izbacivao u serijama, došao je u Rijeku kao desni bek iz Hrvatskog dragovoljca, pretvorio se u plemenitog veznjaka i vodio ih prema naslovu prvaka koji im je izmaknuo u zadnjem kolu. Svi se sjećamo onog famoznog Krečkovog zaleđa…

