Igor Pamić uoči Dinama: Brine me što je im je ovo prilika da se napune samopouzdanjem...

Nogometaši Karlovca u srijedu 19. studenoga od 17 sati na Čavlekovu stadionu dočekuju zagrebački Dinamo u ogledu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Susret drugoplasiranog kluba Prve NL i trenutačno drugoplasirane momčadi HNL-a privukao je velik interes, pa se očekuje najposjećenija utakmica sezone u Karlovcu. Pobjednik će izboriti mjesto u četvrtfinalu, gdje su se već plasirali Gorica, Hajduk, Kurilovec, Lokomotiva i Slaven.

Uoči dvoboja trener Karlovca Igor Pamić naglasio je da želi vidjeti hrabru igru svoje momčadi.

- Želim da ne trčimo samo za njima, nego da igramo. Da se ovi sjajni dečki predstave publici, koje će sigurno biti u velikom broju. Moramo biti hrabri i pametni, samo tako možemo igrati protiv Dinama. Bez pritiska i opterećenja, da dečki vide na kojoj su razini - rekao je Pamić.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo u Karlovac dolazi u razdoblju slabijih rezultata i uz izostanke više igrača pozvanih u reprezentacije, što je otvorilo pitanje može li karlovačka momčad dodatno zakomplicirati posao “modrima”.

- Vrlo je važno kako ćemo ući u utakmicu. Brine me što je Dinamu to prilika da se napuni samopouzdanjem - kazao je Pamić.

Karlovac će i sam biti oslabljen, jer u zapisniku neće biti Gorana Parackog, Zvonka Pamića, Frana Žilinskog, Mihaela Stipića i Krešimira Kovačevića. U Dinamu pak neće moći računati na Nou Mikića koji igra za hrvatsku u19 reprezentaciju, a Mario Kovačević u kadru neće imati ni Mounsefa Bakrara te Ismaëla Bennacera koji su igrali za alžirsku reprezentaciju.