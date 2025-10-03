Obavijesti

Igor Štimac nakon pobjede: Pusti Mainz, 'tko živ, tko mrtav do te utakmice'. Prvo Sarajevo

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Kao trener moram biti prezadovoljan. Digli smo letvicu visoko, ali isključivo iz razloga što vjerujem da to ovi momci mogu. Imam punu vjeru u njih. Imaju puno samopouzdanja, kaže trener Zrinjskog

Zrinjski iz Mostara deklasirao je Lincoln Red Imps 5-0 u prvom kolu Konferencijske lige. Trener Igor Štimac zadovoljan je prezentacijom svoje momčadi. 

- Čestitke igračima prije svega jer su odradili sve zadatke koje smo pred njih postavili. Zadaci nisu bili jednostavni – 90 minuta pritiska, ganjanja, unošenja nemira u njihove redove i što više golova. I sve zadatke su ispunili. Tako da, rekao sam momcima u svlačionici, kapa do poda - rekao je Štimac na press konferenciji:

- Ali isto tako ostati ponizni, skromni i pustiti navijačima da uživaju na zasluženoj pobjedi. Prezentirali smo i Zrinjski i bh. nogomet na visokoj razini te stvorili preduvjete za ono što dolazi. Nas čeka teška utakmica već u ponedjeljak. Od sutra se pripremamo za to. 

Ipak, Štimac je svjestan da njegovu momčad čeka još ozbiljnih izazova i da ne smije previše "poletjeti". 

- Kao trener moram biti prezadovoljan. Digli smo letvicu visoko, ali isključivo iz razloga što vjerujem da to ovi momci mogu. Imam punu vjeru u njih. Imaju puno samopouzdanja, ono raste i vjerujem da ovo još nije kraj onog što možemo postići - kazao je hrvatski trener i dodao:

- Čeka nas puno rada. Zato ću naglasiti da moramo ostati skromni, ponizni, čvrsto na zemlji. Ne smijemo poletjeti ni u jednom trenutku. Ganjati utakmicu po utakmicu. Od početka sam govorio da će Zrinjski igrati visoki presing. Imamo sposobnost i brzinu. Nemamo razloga bojati se bilo koga.

Štimčevu momčad nakon pobjede protiv Lincolna čeka derbi u prvenstvu protiv Sarajeva, a idući europski izazov je Mainz u gostima. 

- Pusti Mainz, 'ko živ, ko mrtav' do tada, prvo Sarajevo pa ćemo onda razmišljati dalje - originalno je poručio Hrvat nakon velike pobjede.

