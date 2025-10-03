Kao trener moram biti prezadovoljan. Digli smo letvicu visoko, ali isključivo iz razloga što vjerujem da to ovi momci mogu. Imam punu vjeru u njih. Imaju puno samopouzdanja, kaže trener Zrinjskog
Igor Štimac nakon pobjede: Pusti Mainz, 'tko živ, tko mrtav do te utakmice'. Prvo Sarajevo
Zrinjski iz Mostara deklasirao je Lincoln Red Imps 5-0 u prvom kolu Konferencijske lige. Trener Igor Štimac zadovoljan je prezentacijom svoje momčadi.
- Čestitke igračima prije svega jer su odradili sve zadatke koje smo pred njih postavili. Zadaci nisu bili jednostavni – 90 minuta pritiska, ganjanja, unošenja nemira u njihove redove i što više golova. I sve zadatke su ispunili. Tako da, rekao sam momcima u svlačionici, kapa do poda - rekao je Štimac na press konferenciji:
- Ali isto tako ostati ponizni, skromni i pustiti navijačima da uživaju na zasluženoj pobjedi. Prezentirali smo i Zrinjski i bh. nogomet na visokoj razini te stvorili preduvjete za ono što dolazi. Nas čeka teška utakmica već u ponedjeljak. Od sutra se pripremamo za to.
Ipak, Štimac je svjestan da njegovu momčad čeka još ozbiljnih izazova i da ne smije previše "poletjeti".
- Kao trener moram biti prezadovoljan. Digli smo letvicu visoko, ali isključivo iz razloga što vjerujem da to ovi momci mogu. Imam punu vjeru u njih. Imaju puno samopouzdanja, ono raste i vjerujem da ovo još nije kraj onog što možemo postići - kazao je hrvatski trener i dodao:
- Čeka nas puno rada. Zato ću naglasiti da moramo ostati skromni, ponizni, čvrsto na zemlji. Ne smijemo poletjeti ni u jednom trenutku. Ganjati utakmicu po utakmicu. Od početka sam govorio da će Zrinjski igrati visoki presing. Imamo sposobnost i brzinu. Nemamo razloga bojati se bilo koga.
Štimčevu momčad nakon pobjede protiv Lincolna čeka derbi u prvenstvu protiv Sarajeva, a idući europski izazov je Mainz u gostima.
- Pusti Mainz, 'ko živ, ko mrtav' do tada, prvo Sarajevo pa ćemo onda razmišljati dalje - originalno je poručio Hrvat nakon velike pobjede.
