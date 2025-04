Igor Štimac se ispričao Mariju Pašaliću: 'Nenamjerno sam ga uvukao u jedan krivi kontekst'

Igor Štimac je prije nekoliko tjedana bio na suđenju bjeguncu od hrvatskog pravosuđa Zdravku Mamiću. Pitali su ga: "Je li igrač mogao prodati svoje pravo transfernog obeštećenja nekoj trećoj osobi?". Štimac je odgovorio potvrdno i kao primjer naveo hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića (30).

Hajduk ga je 2014. godine prodao Chelseaju, a Štimac je izjavio kako je Pašalić imao pravo na 50-ak posto od transfera, ali da su on i njegov agent ta prava prodali jednoj agenciji. No, to nije istina, Mario nije imao ugovoren nikakav postotak od transfera pa ga onda nije mogao ni prodati. Hajduk je taj koji je prodao svoja prava.

Osijek: Igor Štimac svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Štimac je shvatio da je iznio netočne navode pa se ispričao nogometašu Atalante u emisiji Istinom do gola.

- Dužan sam se ispričati našem dragom Mariju Pašaliću jer sam ga nenamjerno uvukao u jedan krivi kontekst. Da ne bi netko pomislio da je on radio što nečasno u tom dijelu. Na jedno od mnogih pitanja suda, gdje su mi tražili da obrazložim način poslovanja i kako je sve to išlo, spomenuo sam da je on prodao ili predao dio transfernog obeštećenja koji mu je pripadao prilikom prelaska iz Hajduka u Chelsea, što nije točno - rekao je Štimac pa dodao:

- Iz tog razloga mu se ispričavam. To je napravio Hajduk, a ne on. Hajduk je prodao prava na transfer. To je bila praksa, mislim, po zakonu koji je tad bio na snazi u Hrvatskoj sve negdje do 2009. godine se to moglo raditi. Klub ili igrač su mogli prodati prava na dio svog transfernog obeštećenja ako im je trebao novac ranije. Tako da - Mario, isprika. Ja nemam problem s tim da se ispričam ako pogriješim.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pašalić je uzoran nogometaš i već sedam godina standardni hrvatski reprezentativac. Od 2018. godine član je Atalante i napravio je sjajnu karijeru bez najmanje mrlje na njoj. Nikada nije sudjelovao u nečemu nečasnome, a to je sada potvrdio i Štimac koji mu se ispričao.