Igor Štimac: Utakmica Zrinjskog u Mainzu bit će velik dan za sve Hrvate, BiH i hrvatski nogomet

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U drugom kolu Konferencijske lige, Zrinjski iz Mostara gostovat će u Mainzu. Prvak BiH imat će veliku podršku na tribinama te se sprema prava invazija navijača Zrinjskog

Hrvatski stručnjak Igor Štimac izjavio je da će utakmica njegovog kluba Zrinjskog protiv njemačkog Mainza u Konferenijskoj ligi biti veliki dan za sve Hrvate, Bosnu i Hercegovinu te hrvatski nogomet. Susret se igra sutra u Mainzu, kamo je jutros zrakoplovom iz Mostara otputovala momčad aktualnog bosanskohercegovačkog prvaka. Štimac je istaknuo da je susret s renomiranim bundesligašem iznimna prilika za njegovu momčad da pokaže svoj potencijal na europskoj sceni.

- Ovo bi trebao biti veliki dan za sve nas Hrvate koji ćemo biti tamo i koji ćemo predstavljati i bosanskohercegovački i hrvatski nogomet - rekao je Štimac u izjavi za medije. 

Dodao je kako će se Zrinjski morati prilagoditi momčadi koja igra u visokom ritmu."Ali pronaći ćemo način da živimo u toj utakmici", dodao je hrvatski trener. Njegov optimizam dijeli i vezni igrač Igor Savić, koji je naglasio važnost ovog susreta za klub.

- Znamo da su oni veliki favoriti, ali analizirali smo ih dobro i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dat ćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat - kazao je Savić.

Susret drugoga kola Konferencijske lige Mainza i Zrinjskog igra se u 21.00 sati na stadionu MEWA. Tamo je Mostarci imati veliku potporu navijača budući je karte kupilo više od 3.500 njegovih navijača. 

