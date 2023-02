Igor Tudor ne da disati PSG-u: Marseille slavio preokretom i najavio spektakl za tjedan dana

U posljednjem susretu 24. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille, kojeg vodi Igor Tudor, je na gostovanju pobijedio Toulouse sa 3-2 vrativši se na drugo mjesto le Championnata.

Tudorova momčad je do važna tri boda stigla preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti susreta golom Thijsa Dallinga i do kraja poluvremena Toulouse je držao vodstvo. No, u nastavku su gosti okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Chancel Mbemba (52), Cengiz Under (59) i Nuno Tavares (78). Tri minute prije kraja Ado Onaiwu je smanjio na 2-3 ugrozivši pobjedu OM-a, no Marseille je do kraja susreta sačuvao pogodak prednosti.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Ovom pobjedom OM se vratio na drugo mjesto i sada ima 52 boda, pet manje od PSG-a. Upravo će se ove dvije momčadi sučeliti za tjedan dana. Prije dva tjedna ih je Marseille izbacio iz osmine finala francuskog kupa, a sada novom pobjedom ima priliku zakomplicirati utrku za naslov prvaka

Francuski prvak je u derbiju kola srušio Lille također nakon preokreta (4-3).

Parižani su poveli sa 2-0 u otvaranju utakmice golovima Mbappea (12) i Neymara (17), no uslijedio je veliki preokret gostiju koji su preko Diakitea (24), Davida (58-11m) i Bambe (69) poveli sa 3-2.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Ipak, senzaciju su u samoj završnici spriječili Mbappe (87) svojim drugim golom na utakmici te Messi (90+5) sjajno izvedenim slobodnim udarcem duboko u sudačkoj nadoknadi.

Treći je Monaco koji je na gostovanju slavio protiv Bresta sa 2-1.

Aleksandar Golovin (39) i Myron Boadu (73) su zabili za momčad iz Kneževine, dok je gol za Brest postigao Jeremy Le Douaron (86).

Važne bodove u borbi za Ligu prvaka osvojili su Lens i Rennesa. Lens je pobijedio Nantes sa 3-1, dok je Rennes porazio Clermont sa 2-0.

Rennes je pobjedom protiv Clermonta prekinuo niz od tri uzastopna poraza, te upisao tek drugu pobjedu uz čak pet poraza u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima.

S druge strane Clermont je nastavio loš seriju trećim uzastopnim porazom, te produljenjem niza na pet susreta bez pobjede.

Domaćin je poveo u 37. minuti golom Arnauda Kalimuenda na asistenciju hrvatskog reprezentativca Lovre Majera. Isti je igrač u 62. minuti zabio za 2-0. Gosti su se mogli vratiti u 69. minuti, no Muhammed Cham je pogodio desnu stativu.

Majer je u pobjedničkom sastavu igrao do 85. minute kada je umjesto njega u igru ušao Jeremy Doku.

Vodeći Paris SG sada ima 57 bodova, OM je drugi sa 52, dok Monaco na trećem mjestu ima 50 bodova. Slijede Lens (49), Rennes (43), Lille (41)...

