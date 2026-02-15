Tottenham će mu biti šesti klub u Ligama petice, a toliko ih imaju samo Ivan Jurić i Branko Zebec. Debitirat će 22. veljače u derbiju protiv Arsenala
Igor Tudor ušao je u elitno društvo hrvatskih trenera. Sad će ga upoznati i Premier liga
Zazvonila su zvona za uzbunu u sjevernom Londonu. Engleski velikan Tottenham, momčad vrijedna 876 milijuna eura, nalazi se na rubu zone ispadanja nakon 26 kola Premier lige. Vlasnike je uhvatila panika od same pomisli da bi klub pod njima mogao ispasti u drugu ligu nakon 50 godina pa su smijenili Thomasa Franka.
