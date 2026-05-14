Obavijesti

Sport

Komentari 1
UNATOČ TROFEJU

Igoru Štimcu spremaju otkaz u Zrinjskom, poznat i nasljednik

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Igoru Štimcu spremaju otkaz u Zrinjskom, poznat i nasljednik
Foto: Denis Kapetanovic

Štimac osvaja Kup s Zrinjskim, ali ga mijenja Slovenac Rožman! Hoće li ostati do kraja sezone? Zrinjski na pragu drugog mjesta, a Borac osvojio naslov

Admiral

Igor Štimac (58) osvojio je u srijedu Kup Bosne i Hercegovine kao trener Hrvatskoga športskog kluba Zrinjski, svladavši na dvije utakmice mostarskog rivala Velež 2-1 u dvije utakmice (uzvrat u Vrapčićima završio je 1-1), a to bi mu mogla biti i posljednja utakmica na klupi "plemića". Naime, iz kluba su se odlučili za promjenu, a već je poznato i ime njegova nasljednika, javlja Germanijak.

Bivšega hrvatskog reprezentativca i izbornika "vatrenih" trebao bi zamijeniti Slovenac Simon Rožman (43). On je u srijedu bio na Opus Areni i gledao bivši klub Rijeku u porazu od Dinama 2-0, a potom se zaputio prema Mostaru na završni dogovor s najtrofejnijim klubom u Bosni i Hercegovini.

Osijek: Poznati na utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke
Osijek: Poznati na utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nije poznato hoće li Štimac napustiti klupu odmah ili nakon sezone, do čijeg su završetka još tri prvenstvena kola u kojima Zrinjski treba osvojiti dva boda kako bi i matematički potvrdio drugo mjesto. Naslov je osvojio banjalučki Borac.

Štimac je preuzeo Zrinjski sredinom kolovoza, nakon što je otkaz dobio Mario Ivanković koji je ispao iz kvalifikacija Lige prvaka, a potom je odveo klub do nokaut faze Konferencijske lige prvi put u povijesti. U 53 utakmice pobijedio je 30 puta uz 11 remija i 12 poraza.

- Ovaj trofej mi znači i jako puno. Srce mi je bilo puno kad sam izašao i vidio koliko je ljiljana koji su simbol čednosti i čistoće naše Marije, još iz vremena kralja Tvrtka. To je divota bila. Osjećao sam se kao da igramo na svom terenu - rekao je Štimac.

Što se Rožmana tiče, to bi mu bio drugi angažman u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon što je od 2023. do 2024. bio trener Sarajeva, a nakon toga bezuspješno pokušao probuditi Osijek. Prije toga vodio je Rijeku, s kojom je 2020. osvojio Kup, a isti trofej ima i kao trener Maribora. Vodio je i Celje, kao i Domžale u dva navrata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026