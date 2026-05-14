Igoru Štimcu spremaju otkaz u Zrinjskom, poznat i nasljednik

Igor Štimac (58) osvojio je u srijedu Kup Bosne i Hercegovine kao trener Hrvatskoga športskog kluba Zrinjski, svladavši na dvije utakmice mostarskog rivala Velež 2-1 u dvije utakmice (uzvrat u Vrapčićima završio je 1-1), a to bi mu mogla biti i posljednja utakmica na klupi "plemića". Naime, iz kluba su se odlučili za promjenu, a već je poznato i ime njegova nasljednika, javlja Germanijak.

Bivšega hrvatskog reprezentativca i izbornika "vatrenih" trebao bi zamijeniti Slovenac Simon Rožman (43). On je u srijedu bio na Opus Areni i gledao bivši klub Rijeku u porazu od Dinama 2-0, a potom se zaputio prema Mostaru na završni dogovor s najtrofejnijim klubom u Bosni i Hercegovini.

Nije poznato hoće li Štimac napustiti klupu odmah ili nakon sezone, do čijeg su završetka još tri prvenstvena kola u kojima Zrinjski treba osvojiti dva boda kako bi i matematički potvrdio drugo mjesto. Naslov je osvojio banjalučki Borac.

Štimac je preuzeo Zrinjski sredinom kolovoza, nakon što je otkaz dobio Mario Ivanković koji je ispao iz kvalifikacija Lige prvaka, a potom je odveo klub do nokaut faze Konferencijske lige prvi put u povijesti. U 53 utakmice pobijedio je 30 puta uz 11 remija i 12 poraza.

- Ovaj trofej mi znači i jako puno. Srce mi je bilo puno kad sam izašao i vidio koliko je ljiljana koji su simbol čednosti i čistoće naše Marije, još iz vremena kralja Tvrtka. To je divota bila. Osjećao sam se kao da igramo na svom terenu - rekao je Štimac.

Što se Rožmana tiče, to bi mu bio drugi angažman u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon što je od 2023. do 2024. bio trener Sarajeva, a nakon toga bezuspješno pokušao probuditi Osijek. Prije toga vodio je Rijeku, s kojom je 2020. osvojio Kup, a isti trofej ima i kao trener Maribora. Vodio je i Celje, kao i Domžale u dva navrata.