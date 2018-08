Igrač Ajaxa (21) probudio se iz kome nakon čak godine dana...

Abdelhak Nouri (21) probudio se iz kome, nakon što se 13. srpnja prošle godine srušio na prijateljskoj utakmici između Ajaxa i Werdera te je stavljen u umjetnu komu.

Nouri se srušio u 73. minuti utakmice, a ubrzo je helikopterom prevezen u bolnicu u Innsbrucku. Zbog ostanka bez kisika, trajno mu je oštećen mozak i karijera mu je završena.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Ipak, nakon što se probudio iz kome, prepoznao je najbližu obitelj i s njima je komunicirao gestama:

- Ne miče tijelo, samo glavu, a ponekad ga iz kreveta premjeste u kolica. Može se komunicirati s njim - rekao je njegov brat Abderrahim (25).

- Nakon siječnja se 'sve više budio', reagira na npr. 'otvori usta' ili 'potvrdi s podizanjem obrvi'.

Brilliant news 🙌



Appie Nouri, who’s been in a coma for over a year, woke up and started to communicate with his family.#StayStrongAppie 🙏 pic.twitter.com/Ziq2MLGQmy