Igrač Betisa na udaru je kritika zbog podrške Ceuti: Marokanac ne napušta svoju domovinu...

Krilni igrač Real Betisa Marokanac Abde Ezzalzouli (24) našao se na udaru uvreda i prijetnji zbog nošenja majice podrške Ceuti. U ponedjeljak su nogometaši Villarreala i Real Betisa uoči susreta petog kola Primere, izašli na teren s majicima sa sloganom "Svi smo mi Caballas", kao znak solidarnosti s Ceutom i svim građanima koji se posljednjih tjedana nalaze u posebno složenoj situaciji zbog migracijske krize. "Caballas" je kolokvijalni i popularni nadimak za domoroce autonomnog grada Ceute.

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- Ovom gestom oba kluba žele prenijeti poruku podrške, jedinstva i poštovanja stanovnicima Ceute kako bi što prije mogli nastaviti svoje svakodnevne, društvene i gospodarske aktivnosti, navodi se u priopćenju Villarreala.

Jedan od igrača koji je nosio majicu bio je i Abde Ezzalzouli, rođen u marokanskom gradu Beni Mellalu, a odrastao u španjolskom Elcheu. Nakon utakmice Ezzalzouli je bio izložen brojnim uvredama i prijetnjama na društvenim mrežema.

"Ceuta je marokanska", "Pravi Marokanac ne napušta svoju domovinu kada joj je najpotrebnija", "Domovina nije na prodaju,", "Danas ćeš živjeti s nama u strahu, sutra ćeš doživjeti najgori sat svog života."

"Ceuta i Melilla su marokanske. Povijest se ne može izbrisati majicom," samo su neke od poruka koje je dobio, prenose španjolski mediji.

Ezzalzouli je do sada upisao 37 nastupa za marokansku reprezentaciju postigavši dva gola. Koncem srpnja i početkom kolovoza deseci tisuća migranata ilegalno su iz Maroka ušli u španjolski teritorij na sjeveru Afrike, što je izazvalo tešku humanitarnu i političku krizu. Iako je dio ljudi vraćen, u gradu i dalje boravi više tisuća migranata.

Zabilježen je porast kriminaliteta, te niz teških incidenata, uključujući i česte prijave seksualnih napada unutar kriznih područja. Španjolska vlada odobrila je 309 milijuna eura hitne pomoći za Ceutu.