Obavijesti

Sport

Komentari 0
ABDE EZZALZOULI

Igrač Betisa na udaru je kritika zbog podrške Ceuti: Marokanac ne napušta svoju domovinu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Igrač Betisa na udaru je kritika zbog podrške Ceuti: Marokanac ne napušta svoju domovinu...
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Abde Ezzalzouli je dobio mnogo uvreda i prijetnji jer je nosio majicu podrške Ceuti na susretu La Lige. Poruka solidarnosti pretvorila se u u vrijeđanje na društvenim mrežama

Admiral

Krilni igrač Real Betisa Marokanac Abde Ezzalzouli (24) našao se na udaru uvreda i prijetnji zbog nošenja majice podrške Ceuti. U ponedjeljak su nogometaši Villarreala i Real Betisa uoči susreta petog kola Primere, izašli na teren s majicima sa sloganom "Svi smo mi Caballas", kao znak solidarnosti s Ceutom i svim građanima koji se posljednjih tjedana nalaze u posebno složenoj situaciji zbog migracijske krize. "Caballas" je kolokvijalni i popularni nadimak za domoroce autonomnog grada Ceute.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kaotične scene u Ceuti nakon prodora migranata: 'Europa je moj san. Pokušat ću ponovno' VIDEO
Kaotične scene u Ceuti nakon prodora migranata: 'Europa je moj san. Pokušat ću ponovno' | Video: 24sata/Reuters

- Ovom gestom oba kluba žele prenijeti poruku podrške, jedinstva i poštovanja stanovnicima Ceute kako bi što prije mogli nastaviti svoje svakodnevne, društvene i gospodarske aktivnosti, navodi se u priopćenju Villarreala.

Jedan od igrača koji je nosio majicu bio je i Abde Ezzalzouli, rođen u marokanskom gradu Beni Mellalu, a odrastao u španjolskom Elcheu. Nakon utakmice Ezzalzouli je bio izložen brojnim uvredama i prijetnjama na društvenim mrežema.

"Ceuta je marokanska", "Pravi Marokanac ne napušta svoju domovinu kada joj je najpotrebnija", "Domovina nije na prodaju,", "Danas ćeš živjeti s nama u strahu, sutra ćeš doživjeti najgori sat svog života."

VRAĆAJU SE U ELITU Betis nakon 20 godina opet u LP
Betis nakon 20 godina opet u LP

"Ceuta i Melilla su marokanske. Povijest se ne može izbrisati majicom," samo su neke od poruka koje je dobio, prenose španjolski mediji.

Ezzalzouli je do sada upisao 37 nastupa za marokansku reprezentaciju postigavši dva gola. Koncem srpnja i početkom kolovoza deseci tisuća migranata ilegalno su iz Maroka ušli u španjolski teritorij na sjeveru Afrike, što je izazvalo tešku humanitarnu i političku krizu. Iako je dio ljudi vraćen, u gradu i dalje boravi više tisuća migranata.

TUŽNE SCENE VIDEO Druga strana transfera: Mladi nogometaš bio neutješan zbog odlaska, plakao s majkom
VIDEO Druga strana transfera: Mladi nogometaš bio neutješan zbog odlaska, plakao s majkom

Zabilježen je porast kriminaliteta, te niz teških incidenata, uključujući i česte prijave seksualnih napada unutar kriznih područja. Španjolska vlada odobrila je 309 milijuna eura hitne pomoći za Ceutu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa
NEVJERNI KYLE

FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu
22 GODINE MLAĐA

FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu

Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena. Clara je imala 11 godina kad su Shakira i Pique prohodali 2010. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026