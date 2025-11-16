Igrač Flamenga je zvijezdi Reala 'oteo' bivšu. A onda se šokirao!

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
| Foto: Instagram
Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga |
Foto: Instagram
Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
| Foto: Instagram
Éder Militão i Karoline Lima bili su u vezi između 2021. i 2022. te su dobili kćer, Cecíliu. Njihova veza završila je prije nego je manekenka rodila - razveli su se 2022. godine, a karijera i obiteljski odnosi potom su se zakomplicirali
| Foto: Instagram
S druge strane, Léo Pereira, nogometaš Flamenga, dugo je bio u vezi s Tainom Castro. Oni imaju zajedničku djecu, kćer Helenu i sina Mattea
| Foto: Instagram
Međutim, njihov je odnos završio – kako navodi više medija, prekinuli su krajem 2023.
| Foto: Instagram
Prema izvještajima, nakon tih prekida, dogodila se prava „zamjena“: Karoline Lima počinje vezu s Léo Pereirou - dakle, bivšim partnerom Tainé Castro
| Foto: Instagram
S druge strane, Militão je u romantičnoj vezi s Tainom Castro, Léo-ovom bivšom partnericom.
| Foto: Instagram
Militao i Taina čak su se vjenčali i ona je uzela njegovo prezime
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Situacija nije bez tenzija. Tainá Militao je, primjerice, izrazila neslaganje s Karoline Lima zbog objava djece na društvenim mrežama
| Foto: Instagram
U jednom trenutku Tainá je poručila da je spremna „biti negativac“ u cijeloj priči, dok s druge strane Karoline brani svoju poziciju majke Cecílie
| Foto: Instagram
Još jedna zanimljiva činjenica: Tainá i dalje ima tetovažu na nozi u čast Léa Pereire, njegovog potpisa, što ukazuje da je njihova prošlost značajna
| Foto: Instagram
S druge strane, Léo Pereira ne popušta: navodi se da pokušava spriječiti Tainu u planovima da odvede njihovu djecu (Helen i Mattea) živjeti sa Militãom u Španjolskoj
| Foto: Instagram
Također, između Karoline i Militaa postoje pravne bitke oko skrbništva nad Cecíliom
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Karoline Lima
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram