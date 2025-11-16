Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: MIJENJAM ŽENU

Igrač Flamenga je zvijezdi Reala 'oteo' bivšu. A onda se šokirao!

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Igrač Flamenga je zvijezdi Reala 'oteo' bivšu. A onda se šokirao!
Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga | Foto: Instagram
1/58
Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025