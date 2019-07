Igrač joj je slao 100 poruka na dan, zvao sa 6 brojeva, prijetio

Kada su slavni sportaši u pitanju, skandali nisu ništa neobično. Tako se u središtu jednoga nedavno našao i Anthony Stokes (31), bivši igrač Celtica i Arsenala. Međutim, unatoč priznanju da je uhodio svoju tadašnju djevojku, zbog čega je odgovarao i pred sudom, par koji zajedno ima dvogodišnjeg sinčića je ponovno zajedno.

Stokes je Eilidh Scott (27) slao i do 100 poruka dnevno, među njima su bile mnoge uvredljive i zlostavljajuće poruke. Zastrašujuće uhođenje trajalo je između srpnja prošle godine pa sve do veljače, a žrtva je bila i Eilidhina majka May.

Koristio šest brojeva, slao i 100 poruka dnevno

- Kontaktirao ju je sa šest različitih mobitela, a kada je u srpnju otišla na zabavu kod prijateljice, poslao joj je hrpu poruka i zvao. Bilo joj je strašno nelagodno, uznemirila se, odgovorila je na jedan poziv u nadi da će ga smiriti. On je zahtijevao da mu odmah kaže gdje se nalazi i s kim je - objasnili su na sudu gdje se protiv nogometaša vodio slučaj.

Stokes je nakon svega otišao pred kuću djevojčine majke, lupao na vrata i prozore i derao se. Kada se ona pojavila, zaključale su se u kuću. Poslala mu je poruku: "Uhodiš me, ostavi me na miru". Nakon što se smirio, nogometaš joj nje odgovorio: "ao mi je zbog reakcije, jednostavno te previše volim i samo sam eksplodirao večeras".

- Radi u inozemstvu i to je moglo doprinijeti tome da se osjeća izolirano, a tužiteljica je bila sama s malenim djetetom, što je opteretilo njihov odnos. Razgovarali smo o svemu i srami se zbog načina na koji je postupao s majkom svog djeteta. Ispričao se i oboje su spremni ostaviti sve iza sebe - rekao je igračev odvjetnik Michael Gallen.

Anthony Stokes je karijeru započeo u Arsenalu, a najveće uspjehe je imao sa Celticom u kojem je igrao tijekom šest sezona. Prošle zime je otišao s Otoka najprije u grčki Apollon, zatim u iranski Tractor Sazi, a sada je preselio u redove turskog drugoligaša Adana Demirspora.