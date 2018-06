Igrač Nigerije dobio prijetnje smrću nakon ispadanja sa SP-a

Nigerijce je samo pet minuta dijelilo od prolaska u osminu finala, a onda šok! Rojo zabija za vodstvo Argentine i odvodi svoju reprezentaciju u osminu finala, a Nigerijce u suze i bijes. "Superorlovi" su dali sve od sebe, no nisu uspjeli na kraju proći skupinu. Ruku na srce, sudac Çakir ih je žestoko oštetio nakon što im nije dosudio čisti penal. Lopta je pogodila u ruku Roja, a Turčin je to procijenio kako nije za najstrožu kaznu.

No neki su u toj žalosti za propuštenim prešli granice ljudskosti. Naime, napadač Odion Ighalo i njegova obitelj dobili su prijetnje smrću od nepoznatih "navijača". Navijači upravo na bivšeg napadača Watforda svaljuju najveću krivicu za ispadanje u skupini, zbog propuštenih velikih prilika u kojima nije uspio zabiti gol.

Naime, Ighalo je u toj utakmici protiv 'gauča' fulao dvije vrlo dobre šanse i tako dopustio Argentincima da se izvuku zahvaljujući golu Marcosa Roja u posljednjim trenutcima utakmice.

- Ispričavam se cijeloj Nigeriji i svojim suigračima. Preuzimam potpunu odgovornost za ovaj poraz jer da sam ja zabio šanse koje sam imao, utakmica bi otišla u potpuno drugačijem smjeru. Ovo je tužan dan za mene, moje suigrače, ali i cijelu naciju - oglasio se Ighalo odmah po završetku utakmice protiv Argentine.

No, ipak su se našli oni kojima isprika Ighala nije dovoljna te su oni krenuli slati svakakve prijeteće poruke napadaču Nigerije, a neki su otišli toliko daleko da mu prijete čak i smrću.

- Za one koji me žele ubiti, molim vas, ja sam nečije dijete. Dali smo sve od sebe, ali stvari nekada ne idu onako kako mi to želimo. Sjajno je iskustvo biti na Svjetskom prvenstvu i uživao sam svaku sekundu tamo. Život ide dalje - poručio je Ighalo.

Inače, ovo je već drugi slučaj tijekom ovog Svjetskog prvenstva da se igračima prijeti smrću. Najprije se to dogodilo braniču Kolumbije Carlosu Sanchezu jer je protiv Japana skrivio penal i zaradio direktan crveni karton već u trećoj minuti, a sada je na red došao Nigerijac Ighalo.

Nigerijci tako nisu uspjeli ponoviti uspjeh sa prošlog Mundijala, kada su se uspjeli plasirati u osminu finala gdje su ispali od Francuske. Ighalo je za reprezentaciju upisao 22 nastupa i četiri gola, a trenutno nastupa za kineski Changchun Yatai u koji je doša o početkom prošle godine za 20 milijuna eura iz Watforda...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.