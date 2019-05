Igrač Rangersa partijao na Ibizi pa su mu razbili bocu o glavu

Škotski nogometaš Graham Dorrans (32), veznjak Glasgow Rangersa koje trenira Liverpoolova legenda Steven Gerrard, skoro je teško nastradao na odmoru, na Španjolskoj Ibizi.

Sa klupskim kolegom Ryanom Jackom (27) i djevojkama partijao je u poznatom Scottish baru Highlander, a očevici tvrde da je Dorrans upao u raspravu, pokušao smiriti situaciju pa se okrenuti i otići kad mu je doletjela boca u glavu.

Pozvani su prva pomoć i policija, a na društvenim mrežama pojavila se i snimka Dorransa kao prima liječničku pomoć.

Foto: twitter/screenshot

Graham Dorrans je najveći dio karijere proveo u Engleskoj, u West Bromwich Albionu i Norwichu, u Škotsku se vratio 2017., a za Rangerse ove sezone gotovo uopće nije igrao zbog čestih ozljeda.

Shocking man graham Dorrans has just been bottled in Ibiza. pic.twitter.com/rGQvX6pAri

Graham Dorrans viciously assaulted while holidaying in Ibiza.



Taken to hospital.



Absolutely sickening, hope the scum that did this are caught.



A genuinely nice guy pic.twitter.com/ocI2OXVqcf