Igrač Uniteda o Solskjaeru: 'Već ujutro će dobiti otkaz'

Noćna mora za Manchester United traje i dalje. Nadali su se čelnici kluba kako su tmurni dani iza njih nakon odlaska Ole Gunnara Solskjaera, no klub je ušao u crnu rupu u posljednje vrijeme i nikako da se izvade iz nje. Norveški trener je probudio momčad nakon što ih je preuzeo u prosincu 2018. godine, no čini se da je to bilo kratkotrajno buđenje jer njegova momčad opet igra ispod svake razine.

United je u nedjelju izgubio od West Hama (0-2) što im je drugi poraz u sezoni čime su pali na osmo mjesto. Čelnici kluba imaju sve manje strpljenja, a Solskjaera su već otpisali i igrači.

Stoper Phil Jones je utakmicu pratio s tribina, a kamere su ga uhvatile kako u 62. minuti utakmice izgovara zanimljive riječi. Jedna televizija angažirala je profesionalnog čitača s usana koji je otkrio što je Jones poručio norveškom treneru.

- Otkaz ujutro - rekao je navodno Jones, a čuo ga je jedan član stručnog stožera koji ga je odmah ušutkao.

- Snimaju nas, prestani - odgovorio mu je.

I bio je u pravu jer se ubrzo doznalo što je zapravo Jones rekao Solskjaeru. A sudeći po njegovom komentaru i ponašanju prema treneru, mogao bi on i dalje sjediti na tribinama, barem dok je Solskjaer na klupi Uniteda... No i njemu su polako dani odbrojani. Čelnici više nema živaca i traže od Norvežanina bolje rezultate ili i njega čeka Mourinhova sudbina, odnosno let s Old Trafforda.