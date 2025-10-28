Igrača Osijeka gnjusno vrijeđali u Rijeci! 'To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja'

U sjeni pobjede Rijeke nad Osijekom (4-2) u derbiju 11. kola HNL-a, sportski je narativ zasjenio sramotan događaj s tribina. Branič gostujuće momčadi, Roko Jurišić, nakon utakmice je javno progovorio o gnjusnim uvredama upućenim njemu i njegovoj obitelji, pokrenuvši lavinu reakcija i ponovno otvorivši pitanje granica u navijačkoj kulturi.

'Nešto što normalan čovjek ne može ni zamisliti'

Iako je nogometni folklor često ispunjen strastvenim povicima, ono što je Jurišić doživio na Rujevici daleko je od sportskog rivalstva. U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu, opisao je iskustvo koje ga je duboko potreslo.

"Danas sam doživio nešto što normalan čovjek ne može ni zamisliti. Vikati i proklinjati nečije dijete i ženu te priželjkivat tragedije nekome dok netko igra utakmicu – to ne rade navijači, to rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja", napisao je.

Jurišić nije stao samo na opisu incidenta, već je uputio oštru kritiku i poziv na konkretne mjere. "Takvi ljudi nisu sportski duh i nisu navijači, nego sramota svakog kluba i grada", poručio je, jasno razdvajajući istinske zaljubljenike u nogomet od onih koje je nazvao "propalicama".

Foto: Instagram

'Izopačeni umovi puni mržnje'

Njegov apel bio je nedvosmislen: "Ovakve propalice treba udaljiti s tribina i prijaviti psihijatriji u najmanju ruku. Na svoje dijete ne damo nikome, a pogotovo ne onima koji žive od mržnje. Sram i stid vas bilo!"-

Iako u svojoj objavi nije imenovao krivce, njegova supruga je potvrdila da se radilo o domaćim navijačima.

"Sram i stid da vas bude! Jedno je ljubav prema klubu, a drugo divljaštvo. Nadam se da nemate djecu da ta djeca ne uče od osoba kao što ste vi. Izopačeni umovi puni mržnje bez imalo empatije, jer spominjati tuđe dijete na načine proklinjanja je za psihijatrijski slučaj u najmanju ruku. Kvazi "Armado", fuj.", napisala je Ivana Jurišić.

Cijeli slučaj baca tamnu mrlju na inače zanimljivu utakmicu u kojoj je Jurišić, bivši igrač Rijeke, čak i asistirao za prvi gol svoje momčadi. Njegova hrabra reakcija podsjetnik je da za govor mržnje na tribinama neće i ne smije biti mjesta.