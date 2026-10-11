ANTE MIŠE ZA 24SATA: PLUS+

Igrači Hajduka nekoć ne bi bili pojačanja za Dinamo, a sad? Jedan dinamovac nije 'postojao'

Piše Tomislav Gabelić,

Bamba je prošao fazu prilagodbe i bio je najbolji u derbiju. Kod Dinama je kvaliteta više samo Beljo, a ne znam što je Kovačević htio s Tabinasom, kaže nam Ante Miše, bivši trener Hajduka