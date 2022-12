Igrači izašli na Moju domovinu, zavijorila je i velika navijačka zastava: Dečki, i Kina je uz vas!

- Havatska.. Havatska - pjevala je na trgu Kineskinja, odjevena u dres hrvatske reprezentacije. Bila je sama.

- Evo, stigla sam iz Kine, u Hrvatsku sam se zaljubila 2018. na Svjetskom prvenstvu u Rusijil i od tada gledam sve utakmice Hrvatske. Bila sam u Zagrebu nekoliko puta, to je najljepši grad na svijetu, ponosno nam priča Emily Lee (39), koja stiže iz Qingdaoa, "malog" gradića na obali Žutog mora.

- Mali je grad, ima svega pet milijuna stanovnika - polu na hrvatskom, pola na engleskom odgovara Emily.

Nekoliko metara dalje dvije djevojke, iz Slovenije i Kanade, također su stigle kako bi bodrile Hrvatsku. Na stadionu Al Janoub bilo je oko dvije tisuće hrvatskih navijača, pjevalo se cijelo vrijeme, a igrači su na zagrijavanje izašli uz "Moja domovina".

- Ma ovo je da se naježiš, moraju letjeti po terenu - dovikivali su navijači smješteni tik uz travnjak.

Stigla je i Antonija Majer, Lovrina mama, koja je velika optimistica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ma pobjeđujemo. Ne razumijem se previše da bih davala stručne analize, ali pobjeđujemo. Dečki su odlični, idemo dalje - kratko je rekla mama Majer, dok je Lovrin brat bio odjeven u majicu "Lovro is the best". Navijači su bili posvuda, a sve je počelo već jutro na dan utakmice, kada je pred hotel stigla velika hrvatska zastava.

- Hoćemo pobjedu - vikali su navijači, a potom su se ispred hotela spustili Lovro Majer i Dejan Lovren. Bio je ispred hotela, na plaži i Saša Lovren, Dejanov otac. Svi su došli podržati Hrvatsku.

- We are from California, our grandfather is Croat - objasnili su porijeklo Matko iliti Matt i supruga Eva, koji nešto sitno "nabadaju" hrvatski.

- Trudimo se, upisali smo i tečaj hrvatskog - kaže američki par.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I još nešto. Prvi pu tna ovom prvenstvu na tribini s hrvatskim navijačima ušla je i velika hrvatska zastava, koja je, tradicionalno, jutro na dan utakmice ispred hotela hrvatske reprezentacije. Vjerni navijači razvili su zastavu preko tribine u trenutku kad je puštena Lijepa naša.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Japanaci, pristojni kao uvijek, navijali su na livadi ispred stadiona. U rukama su imali vreće za smeće i pazili da ne ostane ništa iza. Ni najmanji papirić, plastična boca, opušak... Opuške su gasili u bocu vodu, a zatim sve stavili u plastičnu vreću.

- U Japanu u osnovnim i srednjim školama nemamo čistačice, to zanimanje ne postoji. Sami čistimo, učenici u suradnji s profesorima i ta navika nam se urodi od malena - objašnjavaju Japanci.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

No i hrvatski navijači dobro su pazili. Istina, nisu imali vreće, pa su smeće bacali u japanske, ali su također livadu ostavili kakvu su i zatekli.

- Čekajte, pa nije ovo valjda onaj stari Nagatomo iz Intera. Pa taj je igrao u Interu 2010. - šalili su se navijači dok je službeni spiker čitao sastav Japana.

Inače, Nagatomo ima 36 godina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ako ništa, taj igra u Schalkeu, barem je navikao gubiti - nastavili su se šaliti.

I na ulazu u stadion naletjeli smo na legendarnog golmana Manchester Uniteda, Petera Schmeichela.

- Hrvatska? Imate odličnu momčad. Pobijedit ćete. Možete daleko. Sretno vam - samo je kratko dobacio.

E, pa sretno nam...

Najčitaniji članci