'Igrači poručuju kako ono što se o njima govorilo nije istina!'

Novi šef Rijekine struke Simon Rožman (36) imao je četiri dana za pripremiti prvu utakmicu od dolaska na Kvarner. Subotnje gostovanje u Varaždinu na kojem: Rijeku ne smije voditi s klupe.

- Četiri dana sam tu i stvarno mi se sviđa kako klub funkcionira. Ljudi ovdje vole svoj klub i žive za njega. Još se upoznajem sa igračima, ali jako mi se sviđa energija s kojom treniraju. Želio sam i dobio njihov maksimalni fokus. U Varaždinu ne možemo računati na ozlijeđene Raspopovića i Velkovskog, svi ostali su zdravi i na raspolaganju - priča Rožman dan prije tekme u Zagorju.

Zbog čega ste u Domžalama kažnjeni da u Varaždinu ne smijete na klupu?

- Ne smijem biti na klupi, ali imam puno povjerenje u svoje suradnike. Isključen sam zbog protesta sucu premda mu nisam ništa ružno rekao, a to mi je bilo drugo isključenje u životu. No to ništa ne mijenja. Mi u Varaždin sigurno idemo na pobjedu. Zato što smo veliki klub, zato što smo Rijeka, a Rijeka u svakoj utakmici ide na pobjedu!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Igrači ne daju izjave...

- Istina je najvažnija, a oni 'silenziom stampa' žele dati poruku da ono što se o njima govorilo: nije istina! Ali to je prošlost i ja vas molim da gledamo prema naprijed. Ja sam jednostavno oduševljen pozitivom u ovome klubu i u riječkome nogometu. Veliki je klub Rijeka, prenesimo tu energiju i pozitivu, ja bih vas to zamolio. To je jako važno.

Dojmovi o momčadi nakon nekoliko dana zajedničkog rada?

- Jako sam zadovoljan onime što su mi igrači pokazali u ova četiri dana, kroz sezonu će svi dobiti priliku, a siguran sam da će u Varaždinu napraviti sve da Rijeka pobijedi, neovisno o tome tko igrao, a tko ne. O detaljima sastava i sustava neću govoriti prije utakmice. Najbitnije je želja igrača, ono što im se vidi u očima. A s time sam jako zadovoljan.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Rožman i pom. sp. dir. Ivan Mance

Varaždin?

- Jako dobro organizirana momčad koja se nikad ne predaje, a pobjeda protiv Dinama sugerira da mjesto koje drže na ljestvici nije realni pokazatelj Varaždinove kvalitete. Imaju opasnu kontru da, ali moramo se znati sa time nositi.

Što vam se čini: koliko vas posla čeka dok Rijeka ne zaigra onako kako vi želite?

- Znam da je najteže napraviti igru, ali ja hoću da budemo: kompletna ekipa. Ekipa koja zna i kontinuirano napadati i po potrebi se braniti! Naravno, svakom treneru treba neko vrijeme da igračima usadi svoju ideju, a ja želim da budemo spremni za sve pa i za europske izazove te da nam jedino mjerilo i mjesto na kojem ćemo sve najbitnije 'reći' bude: nogometni teren - rekao je Simon Rožman.