Igrači su prihvatili smanjenje plaća. Messi: Vršili su pritisak!

Povuci, potegni. Povuciiiiiiii, poteeeeeeeegni. Danima je trajala saga u Barceloni oko smanjenja plaća. Uprava je košarkašima, rukometašima i nogometašima predložila smanjenje plaća za 70 posto. Igrači su to odmah odbili, ali nakon raznih pritisaka iz kluba i iz javnosti, pristali su na to.

Ta situacija kao da je izbacila iz takta Lea Messija koji se odmah nakon te odluke oglasio na Instagramu i poručio što misli o klubu i Upravi koja je opet igrače stavila pred gotov čin.

- Puno toga je bilo napisano i rečeno oko ove situacije. Prvo želimo reći da razumijemo situaciju i da smo uvijek bili prvi koji su se odazivali na pomoć klubu. Ponekad smo pomagali i na našu inicijativu. Ne možemo se prestati čuditi ljudima iz kluba koji su nas pokušali staviti pod povećalo i vršili pritisak da učinimo ono za što smo od prvog trenutka znali da ćemo to napraviti. Za dogovor je trebalo više dana jer smo tražili najbolji model kako pomoći klubu i radnicima - poručio je Leo.

Barcelona je organizacija koja živi od prodaje ulaznica i suvenira, sponzora, reklama, a prihod od toga zaustavljen je već mjesec dana otkako se ne igra prvenstvo. Klub je već sad u velikom gubitku, a veliko pitanje je kada će se liga nastaviti. Rezanje plaća jedno je od oruđa koje bi moglo osigurati stabilnost, ali pitanje je na koje razdoblje. Jer sve ima rok trajanja.

Situacija u katalonskom klubu je sve napetija. Leo Messi je rijetko kada iznosio prljavi veš u javnost i pričao o klubu, a ove sezone je već drugi put posegnuo za takvim načinom komuniciranja s klubom. Prvo priopćenje bilo je još krajem godine kada je Eric Abidal optužio igrače da su bili protiv bivšeg trenera Valverdea, a onda je Messi na to poludio i rekao da nije istina. Abidal je zbog toga skoro dobio otkaz, ali ipak ga je predsjednik Bartomeu održao na životu. Jer kada se zamjerite Leu, nećete baš dobro završiti.

Više ne možemo sa sigurnošću reći da će Messi ostati u Barci. Netrpeljivost između igrača i Uprave je sve veća, a to su sve potaknula blijeda izdanja ove sezone. Klub igra toplo hladno, a ni Argentinac baš ne blista. I jedni i drugi traže krivca, a za to vrijeme bi neki šeici mogli pokucati na vrata kluba i odvesti Lea za velike novce. Oni pak nemaju problema s rezanjem plaća. Jer oni to ne moraju raditi.

Osim što su prihvatili smanjenje plaća, igrači će pokriti i plaće za zaposlenike. A to je jedan od načina kako bi odgovorili Upravi za silne prozivke.

- Osim što ćemo imati manje plaće za 70 posto tijekom krize, dat ćemo novac kako bi zaposlenici kluba imali iste plaće kao ranije dok ova situacija traje - zaključio je Leo.

Luka Cindrić, Ivan Rakitić i Ante Tomić će tako od sljedećeg mjeseca primati dosta manju svotu od uobičajene. Srezanu za čak 70 posto.