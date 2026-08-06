Igrači Uniona nagurali se u kombi, a svira Oliver na najjače

Uskoro kreće natjecanje u njemačkoj Bundesligi. Nakon kratke pauze poslije Svjetskog prvenstva, klubovi diljem Njemačke pripremaju se u punom jeku za nadolazeće obaveze u domaćem prvenstvu.

Berlinski Union na svojim društvenim mrežama objavio je zanimljiv video. Majstori su se nagurali u kombi. U prvom planu je nekadašnji Hajdukov dvojac, Josip Juranović i Marin Ljubičić.

U dobrom raspoloženju, na snimci se vidi kako pjevaju ‘Kad mi dođeš ti’ od Olivera Dragojevića. Video je objavljen na društvene mreže kluba i u kratkom roku skupio mnoštvo pozitivnih komentara, hrvatskih i njemačkih navijača.