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Igrači Uniona nagurali se u kombi, a svira Oliver na najjače

Piše Ivan Tomašković,
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Igrači Uniona nagurali se u kombi, a svira Oliver na najjače
Foto: TikTok
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U prvom planu je nekadašnji Hajdukov dvojac, hrvatski nogometaši Josip Juranović i Marin Ljubičić

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Uskoro kreće natjecanje u njemačkoj Bundesligi. Nakon kratke pauze poslije Svjetskog prvenstva, klubovi diljem Njemačke pripremaju se u punom jeku za nadolazeće obaveze u domaćem prvenstvu.

Berlinski Union na svojim društvenim mrežama objavio je zanimljiv video. Majstori su se nagurali u kombi. U prvom planu je nekadašnji Hajdukov dvojac, Josip Juranović i Marin Ljubičić. 

U dobrom raspoloženju, na snimci se vidi kako pjevaju ‘Kad mi dođeš ti’ od Olivera Dragojevića. Video je objavljen na društvene mreže kluba i u kratkom roku skupio mnoštvo pozitivnih komentara, hrvatskih i njemačkih navijača.

@fcunion Wie wild will eine dreiminütige Autofahrt sein? 😂 #FCUnion #UnioninneKalkalpen @Bundesliga ♬ Originalton - 1. FC Union Berlin

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