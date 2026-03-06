Iranske nogometašice optužene za "izdaju" jer nisu pjevale himnu! Državna TV ih nazvala ratnim izdajicama nakon dvoboja s Južnom Korejom usred eskalacije sukoba kod kuće
Igračice Irana šutjele za vrijeme himne. Proglasili ih izdajicama
Iranska državna televizija nazvala je žensku nogometnu reprezentaciju te zemlje "ratnim izdajicama" nakon što igračice nisu otpjevale svoju himnu prije dvoboja Azijskog prvestva protiv Južne Koreje u Australiji ranije ovog tjedna. Iran igra na kontinentalnom turniru čak i dok vojni sukob eskalira kod kuće nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade tijekom vikenda, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hamneija.
Iranske nogometašice stajale su u tišini kada je svirana iranska himna protiv Južne Koreje u ponedjeljak, iako su pjevale i salutirale prije poraza od 0-4 od domaćina Australije tri dana kasnije.
Voditelj na iranskoj državnoj TV Mohammad Reza Shahbazi rekao je u videu da su igračice pokazale nedostatak patriotizma i da su njihovi postupci doveli do "vrhunca sramote" u snimkama koje kruže društvenim mrežama.
"Dozvolite mi da kažem samo jednu stvar: s izdajnicima tijekom ratnog vremena mora se strože postupati", rekao je Shahbazi. "Svakome tko napravi korak protiv zemlje u ratnim uvjetima mora se strože postupati. Kao u ovom slučaju naše ženske nogometne reprezentacije koja nije pjevala himnu... s tim ljudima se mora strože postupati."
Uoči utakmice protiv Australije, iranska napadačica Sara Didar suzdržavala je suze i govorila o ratu, dok je trenerica Marziyeh Jafari rekla da njezine igračice daju sve od sebe da se usredotoče na turnir unatoč zabrinutosti za svoje obitelji kod kuće. Iran se u nedjelju susreće s Filipinima u posljednjoj utakmici u skupini.
