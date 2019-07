Igračići koji su izbacili Hajduk: Jedan je skoro zaboravio igrati

Čestitam Gziri. Zabili su nam euro-golove. I u najavi smo pričali da imaju tri-četiri dobra igračića. Tj. igrača, ispalio je trener Hajduka Siniša Oreščanin nakon što su Splićani izgubili od Maltežana.

Gzira United stigla je do najvećeg rezultata u svojoj europskoj povijesti. Dapače, to i nije bilo teško, Maltežanima je ovo bio i prvi nastup u Europi kroz povijest, a sada su - srušili Hajduka. A da stvar bude gora, Maltežani su se prije prve utakmice s bijelima riješili najboljeg igrača, napadač Haruna Garba otišao je u Debrecen. Na njegovo mjesto stigao je 31-godišnji Hamed Kone, pa nokautirao Splićane.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Maltežani vrijede samo 2,55 milijuna eura i nitko nije vjerovao da mogu doći do senzacije protiv Hajduka, a niti oni sami. Talijanski trener Giovani Tedesco ovoga ljeta nije imao nikakav budžet za slaganje momčadi, pa je dovodio samo besplatne igrače. Uz junaka Konea, dvojicu Brazilaca pronašao je na Malti (Jefferson i Arthur Henrique), dok Ganac Sakyi nije niti imao klub. Još od prošloga ljeta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ostatak momčadi nije previše poznat u nogometnim krugovima, niti imaju kakvog ozbiljnijeg europskog iskustva. No, jedan od njih je kao klinac pokazivao zanimljiv potencijal. Riječ je o stoperu Gianmarcu Contiju koji je još 2008. godine nastupao za talijansku U-16 i U-17 reprezentaciju, no na seniorskoj razini nije oduševio. Sve do Poljuda i Hajduka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Hajduku stalno ponavljaju istu mantru, priču kako im je teško pronaći pravo pojačanje. A evo, jedno takvo mogli su pronaći na Kosovu, Kone je s dva prekrasna gola na Poljudu "školovao" braniče Hajduka, a za razliku od Tahiraja i Delića ima i golgeterski instinkt. Pravih igrača ima svuda, samo ih treba pronaći...

Siniša Oreščanin bio je prilično ozbiljan u najavi utakmice, prvi pričao kako ne treba podcjenjivati Gziru...

- Najozbiljnije se pripremamo za utakmicu. Ne dolaze nam nikakvi ribari, već momčad koja je u prvoj utakmici imala svojih šansi - rekao je trener Hajduka, pa na travnjak poslao brojne pričuve. Toliko o "ozbiljnoj pripremi" utakmice.

Siniša Oreščanin od prve minute na teren je poslao Josipa Bašića i Dinu Beširovića, igrače koji tek hvataju zalet jer su veći dio prošle sezone propustili su zbog ozljeda. Bio je tu i Francisco Tahiraj od kojeg jednostavno "nema kruha". Nije se dokazao niti Ivan Delić čija indolencija opasno i ljuti navijače Hajduka.

Malteška momčad ispisala je povijest, a sada ih čeka latvijski Ventspils. A Hajduk? Bijeli imaju dovoljno problema, u Splitu će sljedećih dana biti prilično burno. U to budite sigurni... A Oreščanin će sigurno jako dobro zapamtiti te igračiće koji su 'uništili' Hajduk i izbacili ih iz Europe već u prvom pretkolu.