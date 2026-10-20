TAMARA DESPOT ZA 24SATA: PLUS+

'Igračima Dinama bila sam kao mama, i dalje me zovu. Sosu sam vodila na satove joge...'

Piše Mato Galić,

Bivša stručnjakinja za fizičku pripremu Dinama nam kaže: Olmo se oslobodio kraj Soudanija i Fernandesa, Gvardiolu smo ispravljali ‘ikserice’