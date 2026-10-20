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Foto: privatna arhiva
TAMARA DESPOT ZA 24SATA: PLUS+

'Igračima Dinama bila sam kao mama, i dalje me zovu. Sosu sam vodila na satove joge...'

Piše Mato Galić,

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Tamara Despot (46) godinama je radila kao stručnjakinja za kondicijsku pripremu u Dinamu, gdje je iz prve ruke upoznala brojne igrače i doživjela niz zanimljivih situacija. Jednu od njih nedavno je otkrila na Instagramu, priznavši da je "frizirala" rezultate testova izdržljivosti Martina Baturine kako bi ga zadržali u klubu jer je u njemu prepoznala potencijal. No, to je samo jedna od brojnih anegdota iz godina provedenih u Maksimiru. Poznata plesačica, koju ćemo gledati i u novoj sezoni emisije "Ples sa zvijezdama", za 24sata je ispričala još niz zanimljivih detalja iz svog razdoblja u klubu iz Maksimirske 128.

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