'Igračima Dinama bila sam kao mama, i dalje me zovu. Sosu sam vodila na satove joge...'
Bivša stručnjakinja za fizičku pripremu Dinama nam kaže: Olmo se oslobodio kraj Soudanija i Fernandesa, Gvardiolu smo ispravljali ‘ikserice’
Tamara Despot (46) godinama je radila kao stručnjakinja za kondicijsku pripremu u Dinamu, gdje je iz prve ruke upoznala brojne igrače i doživjela niz zanimljivih situacija. Jednu od njih nedavno je otkrila na Instagramu, priznavši da je "frizirala" rezultate testova izdržljivosti Martina Baturine kako bi ga zadržali u klubu jer je u njemu prepoznala potencijal. No, to je samo jedna od brojnih anegdota iz godina provedenih u Maksimiru. Poznata plesačica, koju ćemo gledati i u novoj sezoni emisije "Ples sa zvijezdama", za 24sata je ispričala još niz zanimljivih detalja iz svog razdoblja u klubu iz Maksimirske 128.