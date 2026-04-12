U preostalih osam kola bit će zanimljivo vidjeti kojim igračima će Garcia ponuditi koliko prilika i munuta na terenu, i što je još i važnije hoće li ih oni i u kojoj mjeri iskoristiti te tako pokazati da zaslužuju povjerenje
OSAM KOLA DO KRAJA
Igračima Hajduka kreće borba za mjesto u momčadi najesen. Komu će Garcia dati minutažu?
Što se sezona bliži kraju to su sve češće i procjene uspješnosti Gonzala Garcije na klupi Hajduka. Je li španjolski stručnjak urugvajskih korijena opravdao očekivanja, je li napravio dobar, solidan ili loš posao, što je to napravio dobro, što je mogao bolje, gdje je uprskao... Mišljenja su, očekivano, različita. Nekima je to jednako loše ili lošije od prošle sezone u kojoj je Gennaro Gattuso držao Hajduk do samoga kraja u utrci za naslov prvaka, drugima je to korak naprijed jer je igra puno prepoznatljivija i tečnija, jer se stvara više prilika, zabija više golova i osvaja više bodova, ne manje važno, mnogi mladi igrači dobili su i iskoristili priliku.
