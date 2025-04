Igračima Šibenika puknuo film! Odbili su trenirati, klub im nije isplatio plaće još od prosinca...

Izgledalo je tada nestvarno, ali Šibenik je na početku sezone nakon četiri kola imao čak tri pobjede. Ipak, taj san kratko je potrajao. Zaredali su s porazima i na kraju se strovalili na dno.

Pred njima je ovog proljeća grčevita borba za ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa, a nije to jedini problem koji je zatekao klub. Klub se ne bori samo za ostanak u HNL-u, već i za opstanak.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatska udruga nogometni sindikat je prije mjesec i pol dana objavila kako su igrači Šibenika mjesecima bez plaće pa i da su neke izbacili iz stana zbog neplaćenih stanarina. Čelnici se nisu javno oglasili, ali su igračima poručili kako će im do kraja ožujka isplatiti sve zaostatke. No, to se nije dogodilo. I igrači su odbili trenirati!

Najavili su kako će 1. travnja krenuti sa štrajkom ukoliko im ne isplate plaće, a kako se to nije dogodilo, igrači su u utorak došli na trening, no ne žele trenirati dok god novac ne sjedne na njihove račune. A iznos je popriličan, posljednju plaću dobili su u prosincu, što znači kako su u ovoj godini bez primanja, piše Šibenski.hr. I nije samo to, navodno su klubu nedavno isključili struju i vodu zbog neplaćenih računa pa je i opstanak kluba došao u pitanje. Sljedeći trening zakazan je za srijedu u 10 sati, a hoće li Rajko Vidović pripremati svoje igrače za utakmicu protiv Osijeka, ovisi isključivo o čelnicima koji konačno moraju ispuniti dano obećanje igračima. Ili klubu prijeti totalni kolaps, pa čak i neodigravanje utakmice ako i nju odluče bojkotirati?! Postoji mogućnost da štrajk se proširi i na omladinsku školu pa i cijelu radnu zajednicu.

Šibenik: HNK Šibenik i NK Istra 1961 susreli se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sramotno je i tužno da se to događa u 2025. godini, da klub izrabljuje igrače i nije u stanju isplatiti plaće na koje se obvezao. Mislili smo da je ovakav scenarij prošlost u HNL-u, ali opetovano se ponavlja. I dok god država i HNS dopuštaju da se događaju ovakve stvari, liga i nogomet nam teško mogu napredovati.