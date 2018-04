Igračina, ali i ljudina: Zabio je dva, ali niti jedan nije slavio...

Ma, znamo mi kako zaustaviti Salaha, ne brinite. Imamo spremnu taktiku, znate da su Talijani majstori obrane, rekao je Romin Kevin Strootman uoči utakmice.

Mohamed Salah nije se naljutio, ne, nije on takav tip. Zabio je dva komada, za dva je asistirao. Ali nije zaboravio da igra protiv bivšeg kluba. Nije slavio niti jedan gol...

Kod prvog primio je loptu na desnoj strani, napravio korak dva i počistio 'paučinu' u desnom gornjem kutu. Eksplodirao je Anfield, ali Salah je bio miran, gotovo hladan, cijepljen od emocija. Svi oko njega su skakali, on je stajao.

Suzdržavao se iz poštovanja prema bivšem klubu.

Mo Salah with an outstanding goal giving #Liverpool the 1-0 #ChampionsLeague lead over #LiverpoolRoma #LIVROM pic.twitter.com/TU70GYSCuB