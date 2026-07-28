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RAYO VALLECANO

Igrali su u finalu Konferencijske lige, no sada više ne smiju igrati na vlastitom stadionu!

Piše HINA,
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Igrali su u finalu Konferencijske lige, no sada više ne smiju igrati na vlastitom stadionu!
Foto: ANA BELTRAN
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U Rayo Vallecanu su rekli da su "vrlo iznenađeni" odlukom regionalne vlade te da rade na rješavanju nastale situacije

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Regionalna vlada Madrida privremeno je suspendirala koncesiju stadiona Vallecas nogometnom prvoligašu Rayo Vallecanu nakon što je revizija utvrdila ozbiljne sigurnosne nedostatke na objektu, zbog čega će hitni radovi početi u srijedu.

Vlasnik stadiona, pokrajina Madrid, priopćila je da je neovisna revizija naručena uoči planirane cjelovite obnove pokazala "opće zastarijevanje" stadiona i "ozbiljno nepoštivanje propisa" od strane kluba, što ugrožava sigurnost i funkcionalnost objekta.

Rayo, koji je u svibnju nastupio u finalu europske Konferencijske lige, svoje utakmice igra u jugoistočnoj madridskoj četvrti Vallecas. Revizori su upozorili na ozbiljne nedostatke u sustavima zaštite od požara na stadionu, električnim instalacijama i rasvjeti za slučaj nužde, kao i na loše higijensko-sanitarne uvjete, rizik od legionele te višegodišnji izostanak potrebnog održavanja. Također su utvrdili da klub nije dostavio traženu dokumentaciju o tehničkim pregledima i održavanju objekta.

Regionalna vlada zato je donijela odluku o privremenoj obustavi koncesije kako bi mogla odmah započeti hitne radove. Klub ima deset dana za podnošenje očitovanja. Unatoč tome, Rayo Vallecano moći će nastaviti natjecanje u španjolskom prvenstvu, ali će prve domaće utakmice igrati na zamjenskom stadionu. Predsjednik La Lige Javier Tebas rekao je da je alternativni stadion već određen, no nije želio potvrditi radi li se o Butarqueu, stadionu Leganésa, koji se smatra glavnim kandidatom.

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Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Trajanje hitnih radova procjenjuje se na između dva i šest mjeseci.

- Proveli smo reviziju stadiona koja je dala vrlo zabrinjavajuće rezultate kada je riječ o njegovu održavanju, što je bila izravna obveza kluba. Zato smo odlučili privremeno obustaviti koncesiju kako bismo mogli provesti potrebne radove - izjavio je regionalni ministar kulture, turizma i sporta Mariano de Paco Serrano. Naglasio je kako cilj nije sukob s klubom nego osiguravanje sigurnosti gledatelja.

- Navijači mogu biti mirni. Rayo će ponovno igrati na svom stadionu, ali u optimalnim uvjetima. Ovaj korak nije ugodan, ali je nužan - poručio je.

U Rayo Vallecanu su rekli da su "vrlo iznenađeni" odlukom regionalne vlade te da rade na rješavanju nastale situacije. Hitna intervencija neće promijeniti planove za potpunu obnovu stadiona predstavljene u lipnju. Projekt, vrijedan oko 60 milijuna eura, predviđa proširenje kapaciteta s približno 14.500 na najmanje 18.500 gledatelja te modernizaciju cijelog objekta, koja bi trebala biti dovršena do 2030. godine.

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