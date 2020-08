Naime, njegova supruga Alicia ostala je s njihovo dvoje djece u ku\u0107i u Sevilli, a tijekom utakmice su u dvori\u0161te vile upala dva plja\u010dka\u0161a. To je na kamerama sku\u017eila i Alicia koja je za to vrijeme s djecom gledala utakmica.

Pljačkaši upali u njegovu vilu dok je igrao finale protiv Intera

<p>Španjolac<strong> Suso (26)</strong> je ovu zimu otišao na posudbu u <strong>Sevillu iz Milana</strong>, a kako je zadovoljio čelnike andalužanskog kluba, tako su oni posegnuli u svoj džep i iskeširali za njega 21 milijun eura.</p><p>Doduše, učinak mu baš i nije bi za pasti u nesvijest. Kao krilo je zabio samo dva gola u 2 nastupa, ali Sevilla je očito vidjela nešto u njemu. Odličnu sezonu zaokružili su još jednim naslovom u Europskoj ligi nakon pobjede nad Interom (3-2), a dio sastava bio je i Suso koji je odigrao 80 minuta.</p><p>Sevilli je to čak četvrti naslov u ovome natjecanje, ali dok su španjolski nogometaš i njegov klub igrali za titulu i na koncu slavili u Kölnu, njegova obitelj je proživljavala dramu.</p><p>Naime, njegova supruga Alicia ostala je s njihovo dvoje djece u kući u Sevilli, a tijekom utakmice su u dvorište vile upala dva pljačkaša. To je na kamerama skužila i Alicia koja je za to vrijeme s djecom gledala utakmica.</p><p>Naravno, nije joj bilo svejedno, ali morala se sabrati. Umjesto da odmah zove policiju, ona je upalila svjetla u dvorištu i tako rastjerala pljačkaše koji su izašli iz dvorišta brže nego što bi to Usain Bolt napravio.</p><p>Pljačkaši su očito pomno planirali svoju metu. Znali su da je Suso već neko vrijeme u Njemačkoj i tako su pronašli laku metu, no na kraju su se razbježali. Nogometaši Seville su često tijekom prošlosti bili žrtve pljački, a nogometaši općenito imaju pozamašna primanja i zbog toga su redovito na vrhu popisa raznih lopova. </p>