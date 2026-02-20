Igrao je nogomet za NK Jarun i htio biti policajac. Sad je zabio gol momčadi od 536 milijuna €

Hrvatski športski klub Zrinjski je u četvrtak ispisao jednu od najljepših stranica svoje povijesti. U prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, pod Bijelim Brijegom je gostovao engleski premierligaš Crystal Palace. Gosti su poveli krajem prvog poluvremena, no u 55. minuti stadion je eruptirao. Nakon brze akcije i asistencije Lea Mikića, loptu je u mrežu pospremio Karlo Abramović (25), krilni napadač čija životna priča zvuči gotovo filmski. Taj gol za konačnih 1-1 donio je "plemićima" aktivan rezultat pred uzvrat u Londonu, a malo je nedostajalo da umjesto nogometnog dresa odjene policijsku uniformu.

Trnovit put od Kostajnice do Mostara

Karlo Abramović rođen je 17. svibnja 2000. u Zagrebu, no korijene vuče iz Hrvatske Kostajnice, gdje je i započeo nogometnu priču. Kao dječak je, kaže, živio za nogomet, a na jednom od brojnih turnira zapazili su ga skauti sisačke Segeste. Tamo je prošao omladinske kategorije sve do juniora i upisao prve seniorske minute. Njegov daljnji razvoj vodio ga je kroz niželigaške hrvatske klubove, gdje je skupljao iskustvo i borio se za svoje mjesto pod suncem. Nakon Segeste, nosio je dresove Trnja, Mladosti iz Petrinje i Jadrana iz Poreča.

Ključan korak u karijeri bio je prelazak u NK Jarun, gdje je proveo dvije i pol godine u drugom rangu hrvatskog nogometa. Pod vodstvom trenera Jerka Leke dobio je kontinuitet i počeo pokazivati svoj puni potencijal. Ipak, unatoč solidnim igrama, osjećaj da je njegova karijera uistinu postala profesionalna doživio je tek dolaskom u Mostar.

Foto: Denis Kapetanovic

"Bio sam na korak od policije, Zrinjski me spasio"

Neposredno prije transfera u Zrinjski, Abramović se našao na životnoj prekretnici. Zasićen nogometnim svijetom, lažnim obećanjima i osjećajem da stagnira, ozbiljno je razmišljao o prekidu karijere. Plan je bio upisati Policijsku akademiju i okrenuti novu stranicu u životu.

​- Malo prije dolaska u Mostar razmišljao sam o prekidu karijere i upisu u policijsku akademiju. Na nagovor oca odlučio sam odigrati sezonu do kraja. On mi je rekao da će se nešto otvoriti, ali ja nisam vjerovao jer u nogometnom svijetu ima mnogo laži i sve mi se to nekako skupilo. Ipak, odlučio sam poslušati obitelj i sve se okrenulo u nekoliko mjeseci - otkrio je Abramović u razgovoru za portal The Nobles.

Sudbina je htjela da posluša oca. Odigrao je sjajnu polusezonu u Jarunu, a onda je uslijedio poziv koji je sve promijenio. Njegov prijatelj i suigrač Jakov Pranjić, koji je nešto ranije prešao u Zrinjski, javio mu je da se tadašnji trener Mario Ivanković raspituje za njega. Navodno je stigla i preporuka od Sergeja Jakirovića, koji ga je zapazio na jednoj prijateljskoj utakmici protiv Šibenika u kojoj je Abramović zabio gol i odigrao jednu od najboljih utakmica karijere. Ostalo je povijest.

Foto: Amel Emric

Debi iz snova i ključni čovjek za Europu

Dolazak u Mostar u veljači 2025. pokazao se kao pun pogodak. U novom klubu opisao je razinu profesionalizma kao nešto s čime se do tada nije susreo.

​- Ni u Jarunu to nije bilo to. Odradili bismo trening pa ne bismo znali kud bismo sa sobom. Ovdje je daleko najprofesionalnije do sada - priznao je.

Sjajno se uklopio u momčad, a debi iz snova uslijedio je samo tri tjedna nakon dolaska. U uzavreloj atmosferi gradskog derbija protiv Veleža zabio je prvi gol za "plemiće" i odmah osvojio srca navijača. Bio je to tek početak. Iako ga je kasnije mučila ozljeda zbog koje je pauzirao mjesec i pol dana, na teren se vratio u ključnom trenutku.

U posljednjoj minuti sudačke nadoknade utakmice protiv bečkog Rapida, njegov centaršut je protivnički igrač skrenuo u vlastitu mrežu, čime je Zrinjski osigurao povijesno prvo europsko proljeće. Taj trenutak, uz gol Veležu, opisao je kao najljepši u karijeri do tada. No, kruna je stigla nekoliko mjeseci kasnije, golom koji će dugo pamtiti, onim protiv Crystal Palacea, momčadi vrijedne 536,8 milijuna eura, osvajaču FA Cupa.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Denis Kapetanovic