Igrao je za Barcelonu i imao otkupnu klauzulu 400 milijuna eura, a sad ga žele u Dinamu

Dinamo je među klubovima koji su pokazali interes za Emrea Demira, 22-godišnjeg turskog nogometaša pod ugovorom s Fenerbahčeom. Ofenzivni veznjak, koji je prije nekoliko godina slovio za jednog od najvećih talenata svoje generacije, ponovno je u središtu pozornosti na tržištu. Prema informacijama insajdera Rudyja Galettija, njegovu situaciju osim Dinama prati i nekoliko europskih klubova.

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Demirov status pokušavaju iskoristiti i drugi klubovi. CSKA Sofia već je prema Fenerbahčeu poslao ponudu vrijednu 400 tisuća eura, dok je interes pokazao i Alanyaspor. U priču bi se uskoro mogao uključiti i švicarski Lugano, koji planira razgovore s turskim klubom.

🚨🔥 EXCL | CSKA Sofia, Alanyaspor, Lugano, Dinamo Zagreb and RB Salzburg are all tracking Emre Demir.



The Bulgarian club already made an offer for the 22yo Fenerbahçe attacking midfielder, while other sides remain firmly in the race.



All the details ▶️ https://t.co/yc3ToqcJPV pic.twitter.com/Ute4mPuH4F — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 17, 2026

Riječ je o ljevonogom igraču koji se najbolje snalazi iza napadača, premda može pokriti i obje bočne pozicije u ofenzivi. Njegove su glavne karakteristike tehnička kvaliteta, kreativnost i sposobnost pronalaska prostora između protivničkih linija ili u prijevodu klasična je 'desetka'. U Fenerbahčeu ima ugovor do 2027. godine, a nakon dvije sezone u Sakaryasporu ovog se ljeta ponovno priključio momčadi iz Istanbula te odradio pripreme s prvom ekipom. Prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura.

Demir je još kao tinejdžer privukao pažnju nogometne javnosti. Kao član Kayserispora dobio je priliku za seniorski debi već s 15 godina, a nedugo nakon toga ispisao je povijest turskog prvenstva. U studenom 2019. zatresao je mrežu Gençlerbirliğija sa samo 15 godina i 299 dana, čime je postao najmlađi strijelac u povijesti Süper Lige.

Njegov se potencijal posebno svidio Barceloni. Katalonski klub pratio ga je još dok je bio vrlo mlad, a suradnja s Kayserisporom službeno je potvrđena u rujnu 2021. godine. Transfer je iznosio dva milijuna eura uz moguće bonuse, dok je u Demirov ugovor ugrađena nevjerojatna odštetna klauzula od 400 milijuna eura.

U Barcelonu je stigao godinu kasnije, ali priča se nije razvila prema očekivanjima. Nije uspio izboriti ozbiljniju ulogu u seniorskom pogonu pa je uglavnom nastupao za drugu momčad. Za Barçu Atlètic skupio je tek dvije službene utakmice, nakon čega se početkom 2023. vratio u domovinu.