Dinamo lovi nekadašnje čudo od djeteta! Emre Demir, bivši Barcelonin talent i turski dragulj, ponovno je na tržištu, a za njega se bore i CSKA, Alanyaspor, Lugano te Salzburg
Igrao je za Barcelonu i imao otkupnu klauzulu 400 milijuna eura, a sad ga žele u Dinamu
Dinamo je među klubovima koji su pokazali interes za Emrea Demira, 22-godišnjeg turskog nogometaša pod ugovorom s Fenerbahčeom. Ofenzivni veznjak, koji je prije nekoliko godina slovio za jednog od najvećih talenata svoje generacije, ponovno je u središtu pozornosti na tržištu. Prema informacijama insajdera Rudyja Galettija, njegovu situaciju osim Dinama prati i nekoliko europskih klubova.
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Demirov status pokušavaju iskoristiti i drugi klubovi. CSKA Sofia već je prema Fenerbahčeu poslao ponudu vrijednu 400 tisuća eura, dok je interes pokazao i Alanyaspor. U priču bi se uskoro mogao uključiti i švicarski Lugano, koji planira razgovore s turskim klubom.
🚨🔥 EXCL | CSKA Sofia, Alanyaspor, Lugano, Dinamo Zagreb and RB Salzburg are all tracking Emre Demir.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 17, 2026
The Bulgarian club already made an offer for the 22yo Fenerbahçe attacking midfielder, while other sides remain firmly in the race.
All the details ▶️ https://t.co/yc3ToqcJPV pic.twitter.com/Ute4mPuH4F
Riječ je o ljevonogom igraču koji se najbolje snalazi iza napadača, premda može pokriti i obje bočne pozicije u ofenzivi. Njegove su glavne karakteristike tehnička kvaliteta, kreativnost i sposobnost pronalaska prostora između protivničkih linija ili u prijevodu klasična je 'desetka'. U Fenerbahčeu ima ugovor do 2027. godine, a nakon dvije sezone u Sakaryasporu ovog se ljeta ponovno priključio momčadi iz Istanbula te odradio pripreme s prvom ekipom. Prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura.
Demir je još kao tinejdžer privukao pažnju nogometne javnosti. Kao član Kayserispora dobio je priliku za seniorski debi već s 15 godina, a nedugo nakon toga ispisao je povijest turskog prvenstva. U studenom 2019. zatresao je mrežu Gençlerbirliğija sa samo 15 godina i 299 dana, čime je postao najmlađi strijelac u povijesti Süper Lige.
Njegov se potencijal posebno svidio Barceloni. Katalonski klub pratio ga je još dok je bio vrlo mlad, a suradnja s Kayserisporom službeno je potvrđena u rujnu 2021. godine. Transfer je iznosio dva milijuna eura uz moguće bonuse, dok je u Demirov ugovor ugrađena nevjerojatna odštetna klauzula od 400 milijuna eura.
U Barcelonu je stigao godinu kasnije, ali priča se nije razvila prema očekivanjima. Nije uspio izboriti ozbiljniju ulogu u seniorskom pogonu pa je uglavnom nastupao za drugu momčad. Za Barçu Atlètic skupio je tek dvije službene utakmice, nakon čega se početkom 2023. vratio u domovinu.
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