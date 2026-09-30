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BIVŠI REPREZENTATIVAC

Igrao je za Bayern i Kovačevu Borussiju, a sad je golman!

Piše Ivan Tomašković,
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Igrao je za Bayern i Kovačevu Borussiju, a sad je golman!
London: Borussia Dortmund odradila trening uoči finale Lige prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta

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Prije samo nekoliko mjeseci Niklas Süle bio nogometaš Borussije Dortmund i vodio ga je Niko Kovač. Danas 31-godišnjak igra za SV Tiefenbach u osmom rangu njemačkog nogometa.  Njegova priča postala je još neobičnija nakon što je promijenio poziciju.

Süle je nakon završetka prošle sezone zaključio profesionalnu karijeru, ali nije potpuno prestao igrati nogomet. Priključio se Tiefenbachu, klubu iz Kreislige Sinsheim, u kojem igraju dvojica njegovih najboljih prijatelja, a jedan od njih, Jason Walzel, trener je momčadi.

Bivši stoper Bayerna i Dortmunda pritom u novom klubu uopće nije počeo igrati u obrani. Tiefenbach ga je koristio u veznom redu i napadu, a Süle je u prva tri prvenstvena nastupa postigao čak četiri gola. Na debiju protiv SG Kirchardta zabio je glavom u porazu 7-2. Tjedan dana kasnije dvaput je pogodio u pobjedi 6-2 protiv Phönix Steinsfurta, a zatim je bio strijelac i protiv druge momčadi VfB Eppingena.

Onda je uslijedio novi zaokret. Prvi vratar Tiefenbacha slomio je ruku pa je Süle odlučio preuzeti njegov posao. Kupio je golmanske rukavice i svijetloplavi vratarski dres te stao među vratnice. Debitirao je na golu u porazu 2-1 od TSV Helmstadta. Njemački Sport1 piše da je imao nekoliko dobrih obrana, ali nije mogao spriječiti poraz. Već u sljedećem kolu ponovno je branio, a Tiefenbach je svladao VfB Epfenbach 3-2.

Süle je tijekom karijere igrao za Hoffenheim, a onda je u ljeto 2022. došao u Bayern kao slobodni igrač, a onda u Borussiu Dortmund gdje je igrao pod vodstvom Nike Kovača. U klupskoj karijeri osvojio je pet titula Bundeslige i Lugu prvaka, a za njemačku nogometnu reprezentaciju nastupio je 49 puta. 

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