Igrao je za 'bile', sad ih čeka u KL: Hajduk je po tradiciji najveći klub u Hrvatskoj. Spremni smo

Hajduk će europski put nastaviti u Litvi, gdje ga u četvrtak od 19 sati očekuje prvi dvoboj trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. Susret je za Žalgiris najavio bivši Hajdukov dragulj Marko Capan (22). Mladi veznjak, koji je u splitskom klubu nosio i kapetansku vrpcu juniorske momčadi, u siječnju ove godine preselio je u Litvu, a sada će se prvi put suprotstaviti Hajduku.

- Nisam očekivao da ću igrati protiv Hajduka, ali život je takav. Jako sam sretan zbog toga. Mislim da će biti dobra utakmica. Pokušat ćemo pobijediti. Prije šest mjeseci nisam ovo mogao ni zamisliti - rekao je Capan.

Dolazak u novu sredinu nije mu odmah donio idealan početak, no ističe kako se iz dana u dan osjeća sve bolje.

- Osjećam se dobro, svaki dan sve bolje. Najvažnije je da momčad raste, pogotovo poslije prošle utakmice. U ovom susretu dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Kad sam tek došao, nisam bio najbolji, ali svakome treba vremena da se prilagodi. Svaki dan se osjećam sve bolje - poručio je.

Dortmund: Četvrtfinale Lige prvaka mladih, Borussia Dortmund - HNK Hajduk | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osvrnuo se i na prethodnu utakmicu svoje momčadi, koju je opisao kao susret koji se pamti.

- Teško je. Takve utakmice su posebne. Prije susreta to nismo očekivali, ali to je nogomet. Zato ga volimo jer je sve moguće. Do posljednjeg zvižduka možeš se boriti za sve - rekao je.

Iako će sada biti na suprotnoj strani, Capan je s velikim poštovanjem govorio o Hajduku.

- Hajduk je po tradiciji najveći klub u Hrvatskoj. Imaju veliku podršku i sjajne rezultate, možda ne zadnjih nekoliko godina. Imaju mladu momčad, dobrog trenera. Igrao sam s njima dugo, a trener zaista želi igrati nogomet. Nisu dobro počeli ovu sezonu, trenutačno imaju veliki pritisak, sutra će dati sve od sebe - kazao je veznjak Žalgirisa.

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Capan tvrdi da je njegova momčad već arhivirala prethodni susret i da je potpuno usmjerena na Hajduk.

- To je nogomet, svi smo profesionalci i oporavili smo se. Brzo smo se vratili treninzima, fokus stavili na ovu utakmicu. U nogometu se ne živi od prošlosti, svaki dan treba se raditi sve više. To smo i napravili. Mislim da smo spremni za sutra - objasnio je.

Posebna pozornost uoči utakmice bit će usmjerena prema Rokasu Pukštasu, nekadašnjem Capanovu suigraču iz Hajduka. Litavski veznjak o njemu ima samo riječi hvale.

- Prije svega je jako dobra osoba. Jedan je od mojih najboljih prijatelja, pet godina smo igrali zajedno. Kvalitetan je igrač, veliki radnik i napreduje svake sezone. Mislim da mu je najveća kvaliteta skok, to je jedno od Hajdukovih najvećih oružja - rekao je o Pukštasu.

