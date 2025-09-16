Obavijesti

OD TRNJA DO ZVIJEZDA

Igrao je za hrvatskog niželigaša i navodno trpio rasizam. Sada je zabio PSV-u u Ligi prvaka...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

U Bruxellesu je David eksplodirao: u 47 nastupa postigao je 26 golova i dodao 5 asistencija, a s hrvatskim napadačem Franjom Ivanovićem činio je najubojitiji tandem belgijskog prvenstva

Kanadski napadač nigerijskih korijena Promise David ispisao je povijest na premijeri nove sezone Lige prvaka. U devetoj minuti utakmice protiv PSV-a u Eindhovenu precizno je realizirao kazneni udarac i donio prednost Union Saint-Gilloiseu, koji je na kraju slavio 3-1. 

Gol Davida pogledajte OVDJE.

Bio je to prvi pogodak belgijskog kluba u skupinama Lige prvaka i još jedan vrhunac nevjerojatnog puta igrača koji je prije nekoliko godina igrao u zagrebačkom trećeligašu Trnju.

David, punog imena Promise Oluwatobi Emmanuel Akinpelu, iz kanadskog je Vaughan Azzurrija 2019. došao u NK Trnje. Ondje je proveo dvije sezone i odigrao 20 utakmica, postigavši ukupno 17 pogodaka za juniore i seniore. Iako su ga tada pratile teške životne okolnosti, nije odustao. Živio je u improviziranom stanu iznad autosalona, bez pravog kreveta, i često se sramio svojih uvjeta. Posebno teško razdoblje prošao je zbog navodn rasističkih ispada tadašnjeg trenera, koji ga je prisiljavao na dodatne kaznene krugove i javno govorio da ne želi crnce u svojoj momčadi.

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Honduras at Canada
Foto: Simon Fearn/REUTERS

Prekretnica se dogodila kada je seniorsku momčad preuzeo Rajko Vidović. On mu je dao priliku u prvoj momčadi, a David je već u debiju zabio pogodak. Kasnije je istaknuo kako mu je to bio "najveći je**ni trenutak u životu", jer je osjetio da se simbolično osvetio za sve što je proživio.

PRVO KOLO UŽIVO Liga prvaka: Qarabag zabio za 2-2 i šokirao Benficu!
UŽIVO Liga prvaka: Qarabag zabio za 2-2 i šokirao Benficu!

Nakon Hrvatske karijeru je nastavio u američkoj Tulsi, na Malti (Valletta i Sirens) i u estonskom Nomme Kalju, gdje je u 44 utakmice postigao čak 30 pogodaka. Belgijski Union Saint-Gilloise prepoznao je njegov potencijal i platio ga 500–600 tisuća eura, što se pokazalo punim pogotkom.

THE CANADIAN PRESS 2025-06-07
Foto: Chris Young

U Bruxellesu je David eksplodirao: u 47 nastupa postigao je 26 golova i dodao 5 asistencija, a s hrvatskim napadačem Franjom Ivanovićem činio je najubojitiji tandem belgijskog prvenstva. Ivanović je potom otišao u Benficu, a David je ostao lider Unionova napada i ključan igrač u pohodu na prvu titulu prvaka Belgije nakon 90 godina.

Danas mu Transfermarkt procjenjuje vrijednost na oko 11 milijuna eura, a njegova priča od Trnja do zvijezda Lige prvaka primjer je koliko daleko mogu dovesti upornost i rad.

