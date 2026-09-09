Igrao je za Liverpool i Rangerse, a sad klub traži preko LinkedIna

Bivši mladi engleski reprezentativac Ovie Ejaria (28) ostao je bez angažmana nakon što mi je istekao ugovor u Real Oviedu.

Bivši igrač Liverpoola i Rangersa odlučio se na rijedak potez u profesionalnom nogometu i iskoristio je LinkedIn za pronalazak novog kluba.

- Slobodan sam igrač i u potrazi za pravom prilikom. Ako postoji opcija ili znate za klub koji treba veznog igrača - šesticu, osmicu ili desetku - ili nekoga tko može igrati na lijevom krilu, slobodno mi pošaljite poruku - napisao je na LinkedInu.

Ovie Ejaria, ex del Real Oviedo, busca trabajo en LinkedIN pic.twitter.com/fmYVNeEsUT — BeSoccer (@besoccer_ES) September 8, 2026

On je rođen u Engleskoj i ima nigerijsko državljanstvo te pravo nastupa za njihovu reprezentaciju, a za Liverpool ima dva nastupa. U sezoni 2018./19. bio je na posudbi u Rangersima kod trenera Stevena Gerrarda. No, već u prosincu 2018. odlučio je prekinuti dogovor i vratiti se u Liverpool.

Kasnije je bio na posudbi u Readingu, pa je postao i službeno igrač Readinga, a prošle sezone u Real Oviedu skupio je osam nastupa.