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Igrao je za Liverpool i Rangerse, a sad klub traži preko LinkedIna

Piše Ivan Tomašković,
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Igrao je za Liverpool i Rangerse, a sad klub traži preko LinkedIna
Foto: pressinphoto/SIPA USA
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Zadnji angažman imao je u Real Oviedu za kojeg je prošle sezone upisao samo osam nastupa

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Bivši mladi engleski reprezentativac Ovie Ejaria (28) ostao je bez angažmana nakon što mi je istekao ugovor u Real Oviedu. 
Bivši igrač Liverpoola i Rangersa odlučio se na rijedak potez u profesionalnom nogometu i iskoristio je LinkedIn za pronalazak novog kluba.

- Slobodan sam igrač i u potrazi za pravom prilikom. Ako postoji opcija ili znate za klub koji treba veznog igrača - šesticu, osmicu ili desetku - ili nekoga tko može igrati na lijevom krilu, slobodno mi pošaljite poruku - napisao je na LinkedInu.

On je rođen u Engleskoj i ima nigerijsko državljanstvo te pravo nastupa za njihovu reprezentaciju, a za Liverpool ima dva nastupa. U sezoni 2018./19. bio je na posudbi u Rangersima kod trenera Stevena Gerrarda. No, već u prosincu 2018. odlučio je prekinuti dogovor i vratiti se u Liverpool. 

Kasnije je bio na posudbi u Readingu, pa je postao i službeno igrač Readinga, a prošle sezone u Real Oviedu skupio je osam nastupa. 

ESP: Girona FC v Real Oviedo. Liga match 2025-2026, Date 10
Foto: Bagu Blanco / PRESSIN/PRESSINPHO

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