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IHF opet šokirao! Evo koga je pozvao na SP u rukometu. Bivši protivnik Hrvatske ostaje kući

Piše 24sata,
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IHF opet šokirao! Evo koga je pozvao na SP u rukometu. Bivši protivnik Hrvatske ostaje kući
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za mnoge je posebno bolan izostanak Mađarske, reprezentacije s dugom i bogatom rukometnom tradicijom. Podsjetimo, Hrvatska je s Mađarskom odigrala napete utakmice na zadnja dva velika natjecanja

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Međunarodna rukometna federacija (IHF) ponovno je izazvala bijes odlukom o dodjeli pozivnica za Svjetsko prvenstvo za muškarce koje će se održati 2027. godine. Objava da će se na prvenstvu natjecati Turska i Saudijska Arabija, dok su izostavljene jake europske reprezentacije, pokrenula je lavinu kritika na društvenim mrežama, a sve je sažeo poznati rukometni analitičar Rasmus Boysen.

U svojoj objavi, Boysen ističe nelogičnost odluke IHF-a. Turska je dobila pozivnicu iako je u kvalifikacijama uvjerljivo izgubila obje utakmice protiv Norveške, s rezultatima 43-30 i 37-30. Još je bizarniji slučaj Saudijske Arabije, koja je na azijskim kvalifikacijama završila tek na šestom mjestu, čak iza Južne Koreje koja se nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo. Zbog ovakvih odluka prvenstvo u Njemačkoj proći bez rukometnih sila kao što su Mađarska, Češka, Švicarska, Nizozemska i Austrija.

Posebno je bolan bio izostanak Mađarske, reprezentacije s dugom i bogatom rukometnom tradicijom, što su mnogi na Boysenovoj objavi istaknuli kao najveći apsurd. Podsjetimo, Mađari su bili protivnici Hrvatske na Europskom prvenstvu ove zime, a reprezentacija Dagura Sigurdssona slavila je 27-25 u vrlo napetoj utakmici.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska i Mađarska susreli su se i godinu dana ranije na Svjetskom prvenstvu. I tada su nas Mađari pošteno namučili, Hrvatska je do pobjede došla sa zvukom sirene nakon Šipićeva gola. 

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

(*uz korištenje AI-ja)

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