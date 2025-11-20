Ikona brani Judea: 'Englezi nisu spremni za tamnoputu zvijezdu'

Engleska je imala najbolje kvalifikacije u svojoj povijesti te je ostvarila osam pobjeda u isto toliko utakmica, a još impresivnije je da nije primila ni jedan gol, a zabila je 22. Mnogi vide Englesku kao jednog od favorita za osvajanje Mundijala, a momčad je na papiru zaista impresivna. Ipak, engleski mediji pišu da bi problem mogao biti oko Judea Bellinghama za kojeg smatraju da nema garantirano mjesto u prvih 11 kod Thomasa Tuchela, piše Goal.com.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Bellingham je ispao iz kadra reprezentacije u listopadu, iako se oporavio od ozljede ramena. Zatim je loše reagirao kada je zamijenjen protiv Albanije te prema navodima nije slavio gol pa je Tuchel rekao da će vidjeti što je pošlo po krivu u tom slučaju. Kritike su počele stizati na račun mlade zvijezde Real Madrida, a u obranu mu je stao bivši engleski nogometaš Ian Wright, koji je bio posebno oštar u izjavama.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Ono što su rekli o tome da Jude ne slavi bila je potpuna izmišljotina, laž. Pokušali su nešto izgraditi jer je Engleska tako lako pobijedila, nisu primili nijedan gol. Trebalo im je nešto drugo što će nadopuniti narativ. Zabrinut sam za Judea jednostavno zato što je on netko koga ne mogu kontrolirati. On pokazuje ljudima: "Da ovdje, crnac sam, ponosan sam i spreman za akciju. Ja sam Englez, iako su mi ljudi kad sam bio mlađi govorili da nisam Englez, e pa jesam". Mislim da nisu spremni za tamnoputu superzvijezdu koja može igrati kao Jude, ne mogu ga dodirnuti, kao što sam upravo rekao. On igra, nastupa, radi ono što radi - rekao je Wright za Stick to Football pa dodao:

- Vole N'Gola Kantea, on je skroman crnac i zato nemaju ništa protiv njega. Ali ako dobijete (Paula) Pogbu ili Bellinghama i dobijete takvu energiju, to ne odgovara ljudima, toj vrsti osobe. Jer netko poput Judea, iz nekog razloga, plaši ljude zbog svojih sposobnosti i inspiracije koju može pružiti. To je nešto što te kao crnca uče kada ideš van, samo želiš dati sve od sebe i pognuti glavu te biti, u nedostatku bolje riječi, ponizni prok*eti rob. To je ono što izaziva takvu energiju. Jer ako si iskren, tamnoput, igraš na toj razini i nije te briga za ostale, to plaši određene ljude, a to će se dogoditi i s Judeom.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Nema sumnje da će Bellingham ići na Svjetsko prvenstvo, na kojem bi trebao biti jedna od glavnih zvijezda "gordog Albiona", ali engleski mediji ne vjeruju da će biti u prvih 11. Ostaje za vidjeti u kakvoj će formi dočekati Mundijal, a onda i kakav će odnos zadržati s Tuchelom.