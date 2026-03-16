Ikona Dinama: Bivši sportski direktor bio je baš neiskusan

Prošla sezona za Dinamo bila je loša. Ostali su "modri" bez prvenstva i Kupa, a solidne igre u Ligi prvaka nisu bile utjeha navijačima. Dinamo je nevjerojatno ispao iz najelitnijeg klupskog natjecanja s 11 bodova, za što su šanse bile jako male, ali i to je na neki način sumiralo cijelu prošliu sezonu. Navijači su krivca našli u tadašnjem sportskom direktoru, Marku Mamiću te njegove jako loš zimski prijelazni rok.

Pokretanje videa... 00:48 Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Jeda od njih je dovođenje Sammyja Mmaeea, koji je zbog nediscipline završio izvan momčadi, a sada mu se isto dogodilo i u Qarabagu. U veljači prošle godine Marić je dobio otkaz u Dinamu i to je bila uvertira u dolazak Zvonimira Bobana. Tomo Šokota, bivši igrač koji radi kao skaut Dinama, u podcastu Zona Dinamo komentirao je cijelu situaciju oko Marića.

- Imali smo sportskog direktora koji je bio neiskusan, mlad. Vjerojatno nije bio spreman za tu poziciju. Mislim da je preskočio par stepenica. To je ogroman stres. Ali da toga nije bilo, možda danas ne bi bilo predsjednika kojeg imamo. Mi skauti smo, kako se kaže, bili u zoološkom vrtu, kako je tamo zapadna tribina, skoro kod Bad Blue Boysa. Kada je došao novi predsjednik, sada smo drugi ured do njega - rekao je Šokota pa pojasnio kako su stvari funkcionirale u to vrijeme:

- Otkako sam došao, tadašnji sportski direktor nikada nije došao do našeg ureda. Tri mjeseca. Moji kolege kažu da nije bio ni šest mjeseci. Ne želim ništa loše govoriti o njemu, ali preskočio je par stepenica i zato smo bili tu gdje jesmo. U tom zimskom prijelaznom roku nisu se dovela potrebna pojačanja, vidjeli smo u kojem smjeru ide. Hvala Bogu što je Zvonimir Manenica bio najodlučniji da to prekine. Ipak, da nije bilo toga, predsjednik možda ne bi bio tu.