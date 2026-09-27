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Foto: Instagram
OTKRIO TAJNU ZA 24SATA PLUS+

Ikona Dinama istrčala maraton: 'Bolji je osjećaj zabiti gol, ali tu ne stajem. Imam novi veliki cilj'

Piše Hrvoje Tironi,

Ozbiljno sam se pripremao četiri mjeseca, nisam imao niti trenera, a trčao sam bolje od predikcija ChatGPT-a. Do 50. godine želim istrčati svih sedam velikih maratona, kaže nam Mihael Mikić

Mihael Mikić (46) u subotu je istrčao Berlinski maraton. Bivši nogometaš Dinama tu je dionicu odradio za nevjerojatnih 3.15:41, čime je ispunio vlastita očekivanja. Kako i ne bi? Riječ je o dojmljivu rezultatu, Mikić se time našao u deset posto najboljih maratonaca u Berlinu. A tu se tijekom jučerašnjeg dana natjecalo 56.147 trkača.

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