Obavijesti

Sport

Komentari 4
BIVŠI HAJDUKOVAC

Ikona Hajduka Ibričić: Više me puta Mamić zvao u Dinamo, on tako radi. Ali nema tog novca

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Ikona Hajduka Ibričić: Više me puta Mamić zvao u Dinamo, on tako radi. Ali nema tog novca
2
Split: Senijad Ibri?i? prisjetio se svojih dana na Poljudu | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Da sam ušao s njim u priču, on bi vjerojatno pokušao na sve načine. Tek sada kada sam iskusniji i kada radim taj pregovarački posao jasno mi je zašto ljudi govore da su s njim imali neke posebne dogovore, rekao je

Bivši nogometaš Hajduka, Senijad Ibričić (40), gost je druge epizode serijala "Druga strana medalje" koja se prenosi na MaxSportu. U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić, legendarni bosanskohercegovački nogometaš otkrio je kako je imao ponude Dinama i Rijeke koje je odbio iz ljubavi prema splitskom klubu.

- Imao sam par poziva iz Dinama i Rijeke. Rekao sam da nema tog novca za koji bih pokvario to što sam napravio u Splitu i dan-danas sam najviše ponosan na to. Nisam uopće htio razgovarati ni s jednim klubom iako znam, kao svi, da je Zdravko Mamić bio spreman na sve. Ako će itko potvrditi, on može. Ne samo da me zvao jednom, nego više puta. On tako radi, ali mi je bilo drago kad sam mu prvi put rekao da ne želim doći pa nije forsirao - rekao je Ibričić i priznao...

Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Da sam ušao s njim u priču, on bi vjerojatno pokušao na sve načine. Tek sada kada sam iskusniji i kada radim taj pregovarački posao jasno mi je zašto ljudi govore da su s njim imali neke posebne dogovore.

VELIKI INTERES VIDEO Navijači Hajduka čekaju u redovima, ali u Koprivnici
VIDEO Navijači Hajduka čekaju u redovima, ali u Koprivnici
SPEKTAKL U DALMACIJI FOTO Predsjednik Hajduka Bilić poklonio dres navijaču, Kustić i Dalić gledali futsal Ligu prvaka
FOTO Predsjednik Hajduka Bilić poklonio dres navijaču, Kustić i Dalić gledali futsal Ligu prvaka

Ibričić je igračku karijeru završio 2022. godine. Posljednje sezone odigrao je u dresu slovenskih Domžala, gdje je ostavio duboki trag. Zabio je 49 golova uz 37 asistencija. Za Hajduk je odigrao 95 utakmica i zabio 40 golova uz 22 asistencije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA

Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Cibalia i Hajduk igrali do pete serije penala, a huligani napravili kaos. Policija je kaznila 17 ljudi za prekršaje, kod dvoje ljudi našla je drogu, a na tartan stazi završio je veliki broj iščupanih sjedalica
Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'
JAVIO SE ZA 24SATA

Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'

MMA borac Ivan Skoko u londonskom metrou oborio džeparoša i postao heroj! Spriječio krađu mobitela i predao lopova policiji. Ova drama dobila je sretan kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025