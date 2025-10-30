Ikona Hajduka Ibričić: Više me puta Mamić zvao u Dinamo, on tako radi. Ali nema tog novca

Bivši nogometaš Hajduka, Senijad Ibričić (40), gost je druge epizode serijala "Druga strana medalje" koja se prenosi na MaxSportu. U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić, legendarni bosanskohercegovački nogometaš otkrio je kako je imao ponude Dinama i Rijeke koje je odbio iz ljubavi prema splitskom klubu.

- Imao sam par poziva iz Dinama i Rijeke. Rekao sam da nema tog novca za koji bih pokvario to što sam napravio u Splitu i dan-danas sam najviše ponosan na to. Nisam uopće htio razgovarati ni s jednim klubom iako znam, kao svi, da je Zdravko Mamić bio spreman na sve. Ako će itko potvrditi, on može. Ne samo da me zvao jednom, nego više puta. On tako radi, ali mi je bilo drago kad sam mu prvi put rekao da ne želim doći pa nije forsirao - rekao je Ibričić i priznao...

Split: Zagrijavanje igrača uoči susreta Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Da sam ušao s njim u priču, on bi vjerojatno pokušao na sve načine. Tek sada kada sam iskusniji i kada radim taj pregovarački posao jasno mi je zašto ljudi govore da su s njim imali neke posebne dogovore.

Ibričić je igračku karijeru završio 2022. godine. Posljednje sezone odigrao je u dresu slovenskih Domžala, gdje je ostavio duboki trag. Zabio je 49 golova uz 37 asistencija. Za Hajduk je odigrao 95 utakmica i zabio 40 golova uz 22 asistencije.