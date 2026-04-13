Ikona o Modrićevom suigraču: Nisam vidio da netko toliko ide na modne revije, zato je i loš...

Milan je doživio veliki šok u 32. kolu talijanskog prvenstva. Momčad Maxa Allegrija dobila je tri komada od Udinesea i tako se praktički oprostila od svih nada za naslov. Milan je bio neprepoznatljiv, Luka Modrić nije imao svoj dan, a ostale zvijezde "rossonera" bile su jako loše. Allegri je eksperimentirao s četvoricom u obrani, ali se to pretvorilo u debakl. Kritike su pljuštale na sve strane, a posebno je odjeknula izjava legendarnog Paola Di Canija koji je žestoko opleo po Rafaelu Leau za Sky Sport.

- Govorimo o igraču koji bi trebao napraviti 50 kretnji da bi primio loptu, ali ne napravi ni pola od toga osim ako nije siguran da će primiti loptu. Nije napravio ni kretnju da otvori prostor za svoje suigrače, jer nije bio siguran hoće li primiti loptu. Svaki napadač, u bilo kojoj ligi, mora toliko naporno raditi. Teško je čak i za prirodne centralne napadače; zamislite igrača koji se čini lijen gotovo svaki put kad nema loptu. Opustio se, bio je omiljen i nije imao odlučnosti ni želje da se nastavi poboljšavati - rekao je pa nastavio:

- Prioritet mu je postao nešto drugo. Tijekom godina ne sjećam se da sam vidio toliko videa modnih revija ili osmosatnih snimanja s diskografskim kućama. Uvijek kažete da ne bismo trebali gledati privatni život igrača, ali ako netko provede četiri ili pet sati radeći druge stvari, njegova fizička i mentalna energija se iscrpljuje.

Leao je ove sezone zabio devet golova u prvenstvu i dva puta asistirao. Nije ovo prvi put da se na njega obrušavaju bivši nogometaši, a pri izlasku iz igre protiv Udinesea navijači su mu zviždali, što također nije bilo prvi put. Nema Leao sezonu kakva se od njega očekivala, a za Milan je sada najvažnije da zadrži mjesto koje vodi u Ligu prvaka.