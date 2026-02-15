Ikona Spursa najavila debakl Tudora: Što ima od ovoga, osim novca? Može samo propasti...

Igor Tudor (47) preuzeo je užarenu klupu Tottenhama s kratkoročnim ugovorom, napetim odnosom s navijačima i realnim strahom od ispadanja iz lige. Spursi se nalaze na 16. mjestu Premier lige, samo pet bodova iznad zone ispadanja, a bivši trener kluba Tim Sherwood (57) uputio je oštro upozorenje hrvatskom stručnjaku, tvrdeći da je rizik za njegovu reputaciju ogroman, dok su potencijalne nagrade gotovo nepostojeće.

- Osim novca, što on ima od ovoga? Ako završi dvanaesti, neće dobiti nikakve zasluge. A negativna strana je toliko katastrofalna. Biste li željeli da vaši otisci prstiju budu po cijelom ispadanju Tottenhama iz Premier lige?

Prema Sherwoodu, čak i ako Tudor uspije stabilizirati momčad i osigurati ostanak, to će se smatrati ispunjenjem minimalnih očekivanja, a ne trenerskim postignućem vrijednim pohvale.

​- Čujem ljude kako govore da mjesečare prema Championshipu. Mislim da će imati dovoljno kvalitete da se izvuku, čak i uz sve ozljede, ali on za to neće dobiti nikakve zasluge. Negativna strana je golema, on može samo propasti. Neće dobiti priznanje što je Tottenham ostavio u ligi.

Jedan od ključnih argumenata skeptika je i Tudorovo neiskustvo u engleskom nogometu. Sherwood ističe da je vođenje momčadi u borbi za vrh i borbi za opstanak potpuno različit izazov.

​- Bit će teško, on ne poznaje Premier ligu. Ljudi će reći: "Je li to važno?". Nije važno ako preuzimaš posao na vrhu ljestvice, ali on dolazi u drugačiju situaciju.

Dodatni pritisak stvara i atmosfera oko kluba. Sherwood tvrdi da je upravo "toksična priroda navijača" presudila Thomasu Franku, a Tudor ulazi u istu svlačionicu s istim problemima i nezadovoljnom publikom koja ne prašta neuspjeh. Težak raspored, koji Tudoru na početku donosi londonske derbije protiv Arsenala, Fulhama i Crystal Palacea, a zatim i gostovanje kod Liverpoola, samo će pojačati pritisak od prvog dana.

Sherwood je uvjeren da je Tudor samo privremeno rješenje dok klub čeka povratak svoje najveće želje - Mauricija Pochettina.

​- Znamo tko dolazi na ljeto. Bit će to Pochettino, sto posto - izjavio je, referirajući se na očekivanu dostupnost Argentinca nakon što završi svoj angažman s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država.

Sherwood je vodio Tottenham od prosinca 2013. do svibnja 2014. godine. Nakon toga bio je trener Aston Ville i sportski direktor u niželigašu Swindon Townu. U karijeri je igrao na poziciji centralnog veznog, a u klubu iz sjevernog Londona proveo je od 1999. do 2003. godine. Za Englesku je nastupio tri puta.