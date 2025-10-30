Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'

Florian Wirtz (22), supertalentirani njemački veznjak i najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola, našao se pod lavinom kritika nakon sporijeg ulaska u sezonu. No, u njegovu obranu stao je čovjek koji zna što znači nositi se s pritiskom Premier lige, legendarni bugarski napadač Dimitar Berbatov (44)

Ljetni prijelazni rok donio je potres na Anfieldu. Dolazak 22-godišnjeg Floriana Wirtza iz Bayer Leverkusena za astronomski iznos od otprilike 135 milijuna eura eura postavio je ljestvicu očekivanja na najvišu moguću razinu. Navijači Liverpoola očekivali su instantnu magiju, igrača koji će odmah preuzeti konce igre i opravdati svaki uloženi cent.

Međutim, početak nije bio iz snova. Wirtz se, kao i mnogi prije njega, suočio s brutalnom fizičkom zahtjevnošću i nevjerojatnim tempom engleskog nogometa. Kritičari su postajali sve glasniji, pitajući se je li mladi Nijemac, unatoč neospornom talentu, fizički spreman za izazove koje donosi Premier liga. Njegovih prvih nekoliko nastupa bilo je obilježeno nesigurnošću i poteškoćama u prilagodbi na brzinu i duele, što je samo pojačalo pritisak koji nosi etiketa igrača vrijednog devet znamenki.

U trenutku kada su sumnje dosegle vrhunac, oglasio se Dimitar Berbatov. Bivši napadač Manchester Uniteda i Tottenhama, koji je i sam stigao u Englesku iz Bayer Leverkusena, ponudio je drugačiju, dublju perspektivu.

- Volim Wirtza. On je fantastičan igrač. Bit će nevjerovatan, vjerujte mi. Siguran sam da svi vide njegovu kvalitetu i da će mu dati vrijeme koje mu je potrebno da se uklopi u momčad. I garantiram vam da će biti uspješan.

Bugarin je povukao izravnu paralelu između Wirtza i kapetana hrvatske reprezentacije, ističući kvalitete koje nadilaze sirovu snagu.

- Način na koji on vidi nogomet, kako traži prostor, kako se zna pozicionirati, dodiri s loptom, improvizacija, oko za dodavanja i za golove... Naravno, netko može tvrditi da njegova fizička građa nije toliko sjajna za Premier ligu. Ali onda lako možete vidjeti sjajne igrače na njegovoj poziciji, poput Modrića, također iste građe - rekao je Berbatov i nastavio u sličnom tonu...

- Modrić. J...no čudovište! Nešto nevjerojatno. I zato Wirtzu dajte vremena. Mislim da će biti nevjerojatan za Liverpool - zaključio je legendarni Bugarin.

Vjera bivšeg bugarskog majstora u Wirtzov talent i mentalitet nije bez temelja. Unatoč sporijem početku u domaćem prvenstvu, Wirtz je pokazao znakove buđenja na europskoj sceni.

U nedavnoj pobjedi Liverpoola u Ligi prvaka protiv Eintrachta iz Frankfurta, mladi Nijemac je bio jedan od ključnih igrača, upisavši dvije ključne asistencije koje su slomile otpor protivnika. Bio je to bljesak genijalnosti koji je nagovijestio sve ono o čemu Berbatov govori i utišao barem dio kritičara.