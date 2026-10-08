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NOEL ĐURKOVIĆ ZA 24SATA PLUS+

Iločki Haaland: Želja mi je doći do lige 'petice', a svakodnevno učim i upijam od Nikice Jelavića

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Iločki Haaland: Želja mi je doći do lige 'petice', a svakodnevno učim i upijam od Nikice Jelavića
Zagreb: UEFA Liga prvaka mladih, šesnaestina finala, NK Lokomotiva Zagreb - Sturm Graz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Napadač Noel Đurković (19) velika je nada Lokomotive: ‘Igrao sam i drugu i treću ligu, to me ojačalo za prvu ligu. Bilo je posebno istrčati na Maksimir i Poljud, nekad sam ih gledao na televiziji, a sad igram tamo'

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Visok 195 cm, snažan, brz i plavokos. I još zabija golove kao na traci. Hmm, podsjeća li vas na nekog?

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