Napadač Noel Đurković (19) velika je nada Lokomotive: ‘Igrao sam i drugu i treću ligu, to me ojačalo za prvu ligu. Bilo je posebno istrčati na Maksimir i Poljud, nekad sam ih gledao na televiziji, a sad igram tamo'
NOEL ĐURKOVIĆ ZA 24SATA PLUS+
Iločki Haaland: Želja mi je doći do lige 'petice', a svakodnevno učim i upijam od Nikice Jelavića
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Visok 195 cm, snažan, brz i plavokos. I još zabija golove kao na traci. Hmm, podsjeća li vas na nekog?
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