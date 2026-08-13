ILVES - RIJEKA Toni Fruk u lovu na Kramarićev europski rekord

Rijeka je izbacila sjevernoirski Derry City, a sad, nakon domaće pobjede 1-0 golom Nike Jankovića, ponovno odlazi na gostovanje na sjever Europe, i to prvi put u Finsku. Čeka je Ilves u Tampereu (18 sati, RTL). Popravka nema, pobjednik ide u play-off za Konferencijsku ligu, gdje vjerojatno čeka danski Midtjylland Martina Erlića (uoči uzvrata kod kuće ima 2-0 protiv Bohemiansa), a poraženi završava sezonu.

- Prednost je trebala biti veća, ali pokazala je i da Ilves može biti vrlo nezgodan ako mi ne budemo pravi i taktički disciplinirani, ako ne budemo igrali svojim načinom - upozorava trener Rijeke Matjaž Kek.

"Bijele" očekuje i umjetna trava, a već su je i skautirali.

- Oni igraju i treniraju svaki put na njoj, pa im je mnogo lakše. Ali je specifična. Bili smo u nedjelju gore, pogledali utakmicu i uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba prilagoditi jednim treningom. Nećemo puno filozofirati što se toga tiče jer je ovdje sasvim drukčija umjetna trava nego gore. Opet se igra 11 na 11. Dovoljan je jedan trening za prilagodbu.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kakvi će Finci biti u uzvratu?

- Dosta su se busali u prsa kako su drukčiji doma, da su nešto sasvim drugo. Vjerujem da su, uz navijače, momčad koja više gleda prema naprijed. Već su u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti dovoljna opomena, ali prije svega moramo razmišljati o sebi i želim da razmišljamo o sebi. Želim da budemo bolji nego što smo bili u četvrtak. Neke su stvari bile OK, ali bilo je mnogo toga što moramo odigrati bolje - kaže Kek, koji lovi 20. pobjedu s Rijekom u 46. europskoj utakmici, ali i 50. klupsku ukupno, 16. u gostima.

Toni Fruk, koji je svakim danom sve bliže ostanku i novom ugovoru, lovi osmi gol u Europi, čime bi se izjednačio s Andrejem Kramarićem na vrhu riječke ljestvice strijelaca svih vremena, a Janković sedmu asistenciju, čime bi također zasjeo na čelo.

Rijeka nije prošli vikend igrala prvenstveni derbi protiv Dinama, a Kek je pohvalio napadački angažman momčadi. Samo da više lopti počne i ulaziti.

- Imali smo dva dana više za regeneraciju. Tiago (Dantas, op. a.) sigurno će igrati, svi drugi koji su bili pod upitnikom i ostaju. Realizacija je i stvar koncentracije. Neću reći kako nemamo dovoljno kvalitete da realiziramo te šanse. Stvaramo puno prilika, moji su analitičari izračunali da smo u dvije utakmice 55 puta pucali prema golu. Već je tu postavljeno što moramo raditi. Trudimo se, igrači se stvarno trude na treningu i daju sve od sebe. Siguran sam da će to doći na naplatu - zaključio je Slovenac, koji četvrti put s Rijekom želi do europske jeseni.