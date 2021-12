Na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj kao da se sve okrenulo protiv naših rukometašica. Prvo je Nenad Šoštarić zbog korona virusa ostao bez Ćamile Mičijević, Ivane Dežić i Dore Krsnik. Bio je to veliki udarac za našu reprezentaciju jer riječ je o igračicama koje su nositeljice naše reprezentacije, ali ostale reprezentativke nisu imale izbora. Odlučile su se boriti.

Porazom od Japana četvrtfinale SP-a postalo je samo puka teorija, ali teorija koja i dalje živi. To su naše rukometašice omogućile hrabrom pobjedom protiv Argentine.

Kako bi i dalje bili u igri za četvrtfinale, Hrvatska večeras od 20.30 mora pobijediti domaćina Španjolsku s tri razlike, ali opet se vraćamo na početak priče. Očito ne može sve biti tako jednostavno za Hrvatsku na ovome prvenstvu. Na redovnom testiranju u petak ujutro dva člana stručnog stožera dobila su pozitivan nalaz na korona virus zbog čega je opet nastao kaos.

Organizatori su naložili cijeloj reprezentaciji da odradi PCR testove, zbog čega je i otkazan jutarnji trening. Rezultati su prvotno trebali biti gotovi do ručka pa onda i do 14 sati, ali kako to sve inače bude u režiji IHF-a, opet se sve odužilo. Konačni rezultati trebali bi stići do 17 sati, ako i tada dođu.

To je stvorilo velike probleme izborniku Nenadu Šoštariću koji nekoliko sati prije utakmice uoči ne može pripremiti susret kako želi jer ne zna na koga će sve moći računati. Obzirom na dva pozitivna člana stručnog stožera, postoji velika mogućnost da bude pozitivna i neka igračica. Velika neizvjesnost opet je poremetila atmosferu u reprezentaciji.

I to je samo dokaz jalove i loše organizacije cijelog natjecanja. Kako je i sam Šoštarić rekao, IHF nije napravio dovoljno da zaštiti igračice. Upravo zbog toga i dolazi do ovih situacija.

- Kako je za vikend bio praznik u Španjolskoj, došao je u hotel jako velik broj turista. Neki čak po hodnicima nisu nosili ni zaštitne maske. Na katu gdje je stručni stožer spavali su gosti koji nemaju veze s rukometom. Ne vjerujem da su se djevojke zarazile šetajući iz hotela do dućana ili na kavu - kazao je izbornik.

Nažalost, na neke stvari se ne može utjecati, ali nadamo se da loših vijesti više neće biti i da će naše rukometašice protiv Španjolske doći do nove pobjede. Borile su se s toliko pehova na ovome prvenstvu. Pa jednom ih mora nagraditi.