Ima li kraja?! 'Vuglaču je puklo nešto u ramenu ili u prsima...'

Ostali smo bez Vuglača, bit će to teško, pogotovo u vanjskoj liniji gdje ispadamo jedan po jedan. Najgore je to što su to baš teške ozljede, tihim, gotovo depresivnim glasom govorio je Zlatko Saračević nakon novog šoka.

Poraz od Wisle još bi nekako i pregrmio, ali kad ti utakmicu za utakmicom otpadaju važni igrači, teško je ostati pozitivan i gledati na nastavak sezone sa smiješkom. Pogotovo kad ti se ozlijedi igrač od kojeg si očekivao da nosi momčad, ljevak na kojem si gradio igru, dečko za kojeg su svi mislili da je napokon došlo njegovo vrijeme, vrijeme bez ozljeda. A onda jedan nespretan pad u Plocku i Vuglač mora s parketa već u 10. minuti.

- Izgleda jako ružno, navodno je nešto puklo u ramenu ili u prsima - nije previše optimističan Sarač, no više će se o Vuglačevoj ozljedi znati nakon povratka u Zagreb i detaljnijeg pregleda pa ostaje samo nada da se trener prevario.

- Prvo treba prespavati, smiriti se, vraćamo se u Zagreb na jedan trening i utakmicu protiv Metalurga doma. Ostali smo samo na jednom lijevaku i to je Vekić. Pokušao sam i sa Zlajom na toj strani. Neku kombinaciju ćemo naći - dodaje Saračević.

Na raspolaganju će za koji tjedan imati i Slovenca Miklavčiča, no i Miki se tek vraća nakon duge pauze i teške ozljede, kao i Vekić, i trebat će mu vremena da uđe u kakvu, takvu formu. Kad tome dodate teške ozljede Bičanića i Pavlovića na početku sezone, Hrstića, koji je izgubljen na sedam mjeseci, u prošloj utakmici sa Celjem, Lučina na treningu, Ereša, Ravnića i Božića-Pavletića ranije, sezona za Zagreb rezultatski još i ne izgleda tako loše kao što je to moglo biti.

U SEHA ligi su drugi, odmah do nedodirljivog Vardara, a u Ligi prvaka, ma koliko god tablica ružno u ovom trenutku izgledala, još imaju šanse izboriti osminu finala. Bez Vuglača će to biti znatno teže, no ako se netko zna izvlačiti iz teških situacija, onda je to Zagreb. Prva prilika da to pokaže je Nantes idući vikend.

- Pokazali smo da možemo protiv Nantesa u teškoj utakmici u Francuskoj. Oni su jedva izvukli živu glavu, a mi im nismo na kraju uzeli niti boda, što je šteta. Sada to moramo vratiti. Mislim da imamo šanse, moramo samo posložiti kockice u glavi i bez obzira što smo izgubili dva važna igrača, možemo stisnuti da okrenemo to u svoju korist i uzmemo ta dva boda - rekao je sve bolji Valentino Ravnić.