Potraga za avionom: Policija ima trag od signalne rakete?!

Počeli smo potragu od otoka Burhoua, preko Alderneya i sjeverne obale otoka Jersey, objavila je policija Guernseya, drugog po veličini Kanalskih otoka u Engleskom kanalu, u kojem od ponedjeljka traže avion u kojem je bio nogometaš Emiliano Sala.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 24, 2019

Policija Guernseya najavila je za danas rano ujutro odluku hoće li nastaviti ili prekinuti potragu za nestalim igračem i pilotom. Nakon što se nekoliko ljudi javilo da je vidjelo nešto što ih podsjeća na dimne signale u blizini mjesta za koje istražitelji vjeruju da je avion pao, policija je objavila da se potraga nastavlja i jedan avion krenuo je na mjesto gdje su viđeni navodni dimni signali.

Argentinski napadač Emiliano Sala potpisao je za Cardiff City u transferu od 17 milijuna eura. U Nantes se išao oprostiti sa suigračima. Iz Francuske se vraćao preko Engleskog kanala i to po noći s avionom Piper PA-46 Malibu.

Iako se činilo da nema nade, što je rekao i voditelj operacije pronalaska aviona, John Fitzgerald, potraga je nastavljena nakon što je nekoliko stanovnika Kanalskih otoka prijavilo čudne pojave na nebu što su pripisali mogućim dimnim signalima.

Sala and the pilot could be on Burhou island after emergency flares were spotted. Hopefully they are alive and well 🙏❤@GuernseyPolice pic.twitter.com/76HYokwkGi — Jason🇮🇪 (@POGBOOOOMMMM) 23. siječnja 2019.

Twitterom kruži jedna objava s fotografijom koju je uslikao tamošnji stanovnik, a na njoj se vidi nešto što sliči dimnim signalima kako dolazi s otoka Burhou.

@JimWhite



I took this this morning over the English Channel at 7.15am. I thought it was a meteor breaking up but I’m not sure. Please use these if it helps and get in touch if you need to.... pic.twitter.com/SF6OPl0koy — DJ Lew-E (@DJLewE1) 22. siječnja 2019.

Stanovnici su ubrzo nazvali policiju u Guernseyju te dobili odgovor kako je problem što je maleni otok iznimno nedostupan po ovako nepovoljnim vremenskim uvjetima, a i radi se o području zaštićene prirodne baštine.

Ipak, policija je naposljetku čak razmišljala i o obustavljanju cijele potrage, no odlučili su je nastaviti, a jedno od glavnih područja gdje će tražiti nestalog Salu i avion je upravo - Burhou!