IMA SE, MOŽE SE City dovodi još jedno pojačanje. Ukupno je dao pola milijarde eura na igrače!

Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem o dovođenju veznjaka Enza Fernandeza za 125 milijuna funti (oko 146 milijuna eura), izvijestili su britanski mediji u utorak, čime bi bio izjednačen rekordan iznos za prijelaz igrača u Premier lige.

Athletic je izvijestio da je Fernandez dobio dopuštenje Chelseaja za obavljanje liječničkog pregleda. Prijelazni rok u Engleskoj traje do ponoći po srednjoeuropskom vremenu. Spomenuti iznos bi bio jednak britanskom rekordu koji je Liverpool pristao isplatiti Newcastle Unitedu za prijelaz švedskog napadača Alexandera Isaka na Anfield.

Bio bi to drugi klupski rekord za Manchester City u ovom prijelaznom roku u kojem su u srpnju na Etihad doveli engleskog reprezentativca Elliota Andersona za 116 milijuna funti.

🚨🇦🇷 Enzo Fernández has completed a medical as new Manchester City player.



£125m move entering into documents and formal steps next with Man City and Chelsea. pic.twitter.com/WoDoBxMHeZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Argentinski reprezentativac je u Premier ligu stigao u siječnju 2023. kad ga je Chelsea kupio od lisabonske Benfice za tada rekordnih 106,8 milijuna funti i potpisao s Fernandezom ugovor na osam i pol godina, do ljeta 2031. Fernandez je prošle godine s londonskim klubom osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo, a ovim bi prijelazom postao prvi igrač koji je dvaput u karijeri prodan za iznos veći od 100 milijuna funti.

U novoj svlačionici će argentinskog veznjaka dočekati poznato lice s obzirom na to da je današnji glavni trener Manchester Cityja Enzo Maresca do siječnja ove godine vodio Chelsea. Fernandez za Chelsea u prošloj sezoni postigao 15 golova i imao sedam asistencija u svim natjecanjima, a završio je kao drugi najbolji strijelac kluba iza Joaa Pedra.

Argentinski reprezentativac bio je i jedan od ključnih igrača na putu do finala tijekom ovogodišnjem Svjetskog prvenstva, gdje je postigao važne golove u osmini finala i polufinalu, ali je u finalu isključen zbog dva žuta kartona.

U prometnom prijelaznom roku Manchester City je, osim spomenutog Andersona, doveo i marokanskog veznjaka Ayyouba Bouaddija za 86 milijuna funti te brazilskog krilnog napadača Allana Eliasa za oko 40 milijuna eura. Također, na zadnji dan roka predstavio je i Ilimana Ndiayeja

No, vodstvo engleskog doprvaka nije samo trošilo nego je i zarađivalo na transferima. Prodajom Savija, Rodrija, Nica Gonzaleza, Tijjanija Reijndersa, Jamesa Trafforda i Nathana Akea u klupsku blagajnu je stiglo oko 280 milijuna funti.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Manchester City have spent an incredible amount of money this summer:



*Enzo Fernández: €140M

Elliot Anderson: €135M

Ayyoub Bouaddi: €95M

Iliman Ndiaye: €76M

Allan: €40M

Mathys Detourbet: €25M

Jérémy Monga: €11.7M

Gerónimo Rulli: €3.5M

Pierce Charles: €3.5M… pic.twitter.com/oNe4FIIX6W — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2026

Manchester City ovog je ljeta potrošio ogromne iznose na pojačanja, a na vrhu liste nalazi se Enzo Fernández, za kojeg je klub izdvojio 146 milijuna eura. Elliot Anderson stigao je za 135 milijuna, Ayyoub Bouaddi za 95 milijuna, Iliman Ndiaye za 76 milijuna, Allan za 40 milijuna, Mathys Detourbet za 25 milijuna, Jérémy Monga za 11,7 milijuna, dok su Gerónimo Rulli i Pierce Charles dovedeni za po 3,5 milijuna eura. Tako je City potrošio malo više od pola milijarde eura u ovom roku.