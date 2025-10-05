Obavijesti

Sport

Komentari 2
KOMENTAR PLUS+

Ima svjetla pod Učkom: Upalile Sanchezove pedagoške mjere, a sad tek treba zasukati rukave

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ima svjetla pod Učkom: Upalile Sanchezove pedagoške mjere, a sad tek treba zasukati rukave
Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

GORICA - RIJEKA 1-3 Victor Sanchez u četvrtom je pokušaju u trenerski CV upisao HNL pobjedu jer da nije, Riječane smo nakon prve četvrtine prvenstva mogli proglasiti kandidatima u borbi za ostanak

Kako su počeli, tako su nogometaši Rijeke i završili prvi krug HNL sezone. Pobjednički! U redu, ima ovdje puno ironije jer ironično je sve ono što se klubu koji se odaziva na prefiks prvak Hrvatske događalo u zadnja dva mjeseca, točnije 63 teške noći od prve (Slaven Belupo 1-0) i do gostovanja u Velikoj Gorici (1-3) jedine pobjede u prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...
TRAKAVICA BEZ KRAJA

FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...

Achraf Hakimi šokirao je javnost kada se otkrilo da, unatoč milijunskim primanjima, službeno nema ništa na svoje ime jer je svu imovinu prebacio na majku, što je zakompliciralo njegov razvod od glumice Hibe Abouk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025