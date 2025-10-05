GORICA - RIJEKA 1-3 Victor Sanchez u četvrtom je pokušaju u trenerski CV upisao HNL pobjedu jer da nije, Riječane smo nakon prve četvrtine prvenstva mogli proglasiti kandidatima u borbi za ostanak
Ima svjetla pod Učkom: Upalile Sanchezove pedagoške mjere, a sad tek treba zasukati rukave
Kako su počeli, tako su nogometaši Rijeke i završili prvi krug HNL sezone. Pobjednički! U redu, ima ovdje puno ironije jer ironično je sve ono što se klubu koji se odaziva na prefiks prvak Hrvatske događalo u zadnja dva mjeseca, točnije 63 teške noći od prve (Slaven Belupo 1-0) i do gostovanja u Velikoj Gorici (1-3) jedine pobjede u prvenstvu.
